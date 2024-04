Změny v parkování. Mikulov chce upřednostnit rezidenty

V Mikulově bude od 1. července platit nový systém parkování. Vedení města si od něj slibuje v první řadě upřednostnění místních obyvatel, zároveň by mělo dojít k výraznému zjednodušení. Turisticky hojně navštěvované město bude nově rozděleno do tří parkovacích zón. Co dalšího se změní?

Parkování, ilustrační foto. | Foto: Deník/Milan Krčmář