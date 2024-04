Lidé mají možnost znovu po roce objevovat půvab vinařských oblastí Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska s autobusovými linkami. Spoje nabízejí příležitost objevit od května do října kulturní a přírodní atrakce blízkých regionů. Přečtěte si, kam můžete vyrazit na výlet.

Autobusy v barvách Jihomoravského kraje. Ilustrační foto | Foto: Deník/Attila Racek

Letos podeváté vyrazí Turistbusy, které propojují turistické a vinařské oblasti Mikulovska a Poysdorfska. Linka je od 1. května v provozu o víkendech a svátcích, navíc za cenu podle tarifu Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK), a to včetně slev pro studenty a seniory.

Dvě propojené autobusové linky 555 a 588 zavezou cestující do dvou sousedních vinařských oblastí, Mikulovské a Weinviertel. Linka 555 jezdí na trase Mikulov ‒ Falkenstein ‒ Poysdorf, linka 588 pak na trase Podivín ‒ Lednice ‒ Valtice ‒ Schrattenberg ‒ Herrnbaumgarten ‒ Poysdorf.

Silniční práce ve Valticích. Uzavírka potrvá dva měsíce

Linkami tak lidé mohou navštívit na českém území tradiční turistické destinace, například Lednicko-valtický areál či zámek v Mikulově. Na rakouském území pak vinařskou obec sousedící s Valticemi Schrattenberg spolu s její hlavní atrakcí stezkou bosou nohou Barfußweg.



Nahrává se anketa ...

Dále mohou cestující zavítat do obce Herrnbaumgarten, která sama sebe nazývá bláznivou obcí. Sídlí v ní totiž muzeum nepotřebných vynálezů Nonseum. Obec Poysdorf je zase významné vinařské městečko plné památek a muzeí. Atrakcí je i zřícenina hradu Falkenstein s možností prohlídky od 1. dubna do 31. října v době od 10:00 do 18:00.

Valtice žijí zásnubami čokolády s vínem. ČokoFest si lidé vychutnají i v neděli

Spoje jsou organizovány tak, že je v Poysdorfu možné přestoupit i na rakouské autobusy VOR linky 560 do Mistelbachu, kde navazují vlaky do Vídně. Večer je možné se zase z Mistelbachu přes Poysdorf vrátit zpět.