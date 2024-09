Z fotografií a videí plných zmaru, zkázy a beznaděje ho mrazí. O to více, že mu připomínají chvíle, které prožíval v roce 1997 jako jedenáctiletý hoch. Mikulovan Jan Kolařík totiž pochází z povodněmi zasažených Mikulovic na Jesenicku. V obci čítající více jak dva a půl tisíce obyvatel má rodinu, přátele a známé. Nejen proto byl společně s několika mikulovskými kamarády jedním z prvních, kteří zorganizovali materiální sbírku pomoci a hned ji také na místo dopravili.

„Na fotky v novinách a obrázky v televizi se dívá velice špatně. O to hůř, když jsem to sám jako kluk zažil. Měl jsem v ruce lopatu a jen jsem odhazoval a odhazoval. Tomu, kdo povodeň nezažil, je téměř nemožné popsat, co vše obnáší,“ vypráví Deníku rodák z Mikulovic.

Zprávy o svých blízkých měl až do úterka jen útržkovité. „Mobilní síť teprve začala pořádně fungovat. Byl jsem proto moc rád, že jsem se dozvěděl, že jsou všichni v suchu, v pořádku a evakuovaní pryč ze zaplavené oblasti,“ zdůrazňuje Kolařík, kterého do Mikulova přivedla láska.

Povodně, které letos zasáhly Mikulovice, jsou podle něj horší než ty, jež obec potrápily před sedmadvaceti lety. „Vzpomínám si, že k nám na pomoc tehdy naklusali vojáci z armády. Poté, co opadne voda, jsou totiž nejvíc potřeba ruce. A ty jsme měli,“ podotýká muž.

Jeho rodná obec je, podobně jako ty v jejím okolí, nyní doslova odříznutá od okolního světa. „Mám kamarádku, která je uvězněná, jako by byla na ostrově,“ přibližuje situaci Kolařík.

Mikulovice na Jesenicku 14. září:

Do Mikulovic se vydává v pátek. Jeho známý Richard Stacha už na místo s autem plným pomoci vyjel v úterý. „Situace se podle všeho velice mění. Nyní je nejvíce potřeba neperlivá balená voda a jídlo. A také elektrocentrály, trvanlivé potraviny, konzervy, dezinfekce, lopaty, rukavice a vůbec všechny prostředky na úklid,“ vyjmenovává Mikulovan.

Lidé, kteří by mu chtěli do sbírky přispět, se s ním mohou spojit skrz soukromou zprávu na sociální síti Facebook nebo přes aplikaci Messenger.

Že by obyvatelé Mikulovic a přilehlých obcí řádění vodního živlu nezvládli, se neobává. „Podařilo se nám to v roce 1997, podaří se to i nyní. Věřím, že to zvládneme. Víte, oblasti na Jesenicku úplně ochránit nejde. Lidi tam tak fungují. Dají to zase celé dohromady. Určitě. Nic jiného jim ani nezbyde,“ neztrácí optimismus Kolařík.

Obrovskou nepříjemnost, se kterou se však tamní budou muset popasovat, vidí hlavně v počasí a přicházejícím podzimu. „Za dveřmi je zima, máte podmáčený celý dům, v něm malé děti. Musíte počítat s plísněmi. Je to šílené. Není se kde zahřát, zatím nejsou připojené energie a jen tak ani nebudou. Když zasáhly Mikulovice povodně v roce 1997, bylo léto,“ poukazuje Mikulovan z Mikulovic.