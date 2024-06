Tři moravská vinařství slaví úspěch, z toho hned dvě z Břeclavska. V konkurenci osmnácti tisíc vzorků z celého světa získala zlaté medaile na britské vinařské soutěži Decanter World Wine Awards. „Je to radost, hned ze tří důvodů,“ řekl enolog Ondřej Tichý z oceněného mikulovského vinařství Volařík.

Enolog Ondřej Tichý z mikulovského vinařství Volařík s oceněným vínem. | Foto: se svolením Martiny Fojtů

Prestižní vinařská soutěž, britská Decanter World Wine Awards, zveřejnila letošní oceněné. V množství osmnácti tisíc zaslaných vzorků z celého světa se prosadila i vína z Moravy, z toho dvě z Břeclavska. Tři producenti, mikulovské vinařství Volařík, popický Gotberg a znojemský Lahofer, získali zlatou medaili a konkrétně 95, 95 a 96 bodů na stobodové stupnici.

„Decanter je nejprestižnější a největší soutěž, na které se tuzemští vinaři o ocenění ucházejí. Specifickou pozici má díky tomu, že sídlí v Londýně, kde se nachází zároveň největší trh s vínem, a soutěž tak přitahuje nejvíc odborníků. Hodnotí se několik týdnů a výsledky se zveřejňují ve stejnojmenném časopisu, který se prodává po celém světě, což úspěch a věhlas vítězů ještě zvyšuje,“ vysvětlila ředitelka marketingu z Národního vinařského centra Dagmar Fialová.

Mimo třech zlatých medailí hodnotitelé vínům s českou vlajkou udělili také 28 stříbrných a 74 bronzových. Zlatou medaili obdrželo vinařství Lahofer za svoje kabinetní víno Ryzlink rýnský 2022, vinařství Gotberg za Tramín červený stejného ročníku a vinařství Volařík za botrytickou sladkou Pálavu ročníku 2021. Posledně jmenované hodnotitelé udělili 96 bodů.

Oceněné víno je z hroznů napadených ušlechtilou formou plísně

„Triumf koncentrace. Medové citrusy, kdoule a meruňkový džem s rozptýlenými květinami růží a šeříku, které víno povznášejí a rozkvétají. Nebeské,“ píše se v jejich komentáři. Pro enologa vinařství Volařík Ondřeje Tichého jsou to přirozeně slova, která se dobře poslouchají. Vinařství už získalo v minulosti z Decanteru několik medailí, tato je ale zatím nejcennější.

Oceněné víno.Zdroj: se svolením Martiny Fojtů

„Je to radost, hned ze tří důvodů. Tuto soutěž sám vnímám jako nejhodnotnější, diplom z ní je ten, který si všechna oceněná vinařství vystavují nejvýš. Potěšilo mě, že volba padla právě na Pálavu, protože je to jedna z našich nosných odrůd, a pak také proto, že ročník 2021 pro nás byl co do klimatických podmínek hodně komplikovaný,“ vzpomínal Tichý. Oceněné víno je totiž botrytické, tedy z hroznů napadených ušlechtilou formou plísně, která se objevuje za vlhkého počasí.

„V roce 2021 bylo botrytidy hodně, měli jsme složité rozhodování, které hrozny posbírat dřív. Pálava se v té době stala trochu obětí, museli jsme ji nechat na konec a tím pádem měla vyšší cukry, což se ale nakonec ukázalo jako obrovská výhoda. Díky botrytidě si zachovaly i kyseliny a je to skvělé víno do gastronomie, především k dezertům,“ doporučil enolog, který je pod vínem podepsaný spolu s Eliškou Beckovou, s níž si v daném roce vládu na sklepem předávali.

Decanter je pro vinaře nejdražší soutěž, za zaslaný vzorek platí 5 100 korun, takže svoji účast zvažují a posílají jen ty, za kterými si opravdu stojí. Letos tak odešlo z Česka 128 vzorků a hned 105 z nich získalo medailové ocenění.