Nový systém se týká parkoviště s kapacitou dvou set sedmi míst v Jiráskově ulici v areálu bývalého Borsu, které nechala radnice zprovoznit již v loňském roce. „Zvažovali jsme nějaké řešení, které by bylo komplexní. Abychom přesvědčili lidi, aby zde vůbec parkovali, je třeba investovat do inteligentní navigace, která na parkoviště řidiče přivede. Přestože je totiž v provozu už od loňska, je téměř nulově obsazené,“ zdůvodnil starosta města Rostislav Koštial.

Na parkovací místa bude odkazovat šest inteligentních navigačních tabulí umístěných na příjezdových silnicích do města. Ty budou vždy ukazovat aktuální volnou kapacitu parkoviště. Závory umístěné na parkovišti budou počítat kapacitu obsazenosti a údaje ihned odešlou právě do navigačních cedulí.

Správu systému zajistí městská policie, v jejímž sídle se rovněž bude nacházet centrální dispečink. „Již nyní strážníci užívají systém ukazatelů rychlosti vybavený kamerami na čtení registračních značek aut. Postupně se i díky této technologické návaznosti připojí navigační parkovací systém,“ zmínila mluvčí mikulovské radnice Jitka Sobotková. Centrální pult na služebně strážníkům umožní vzdáleně monitorovat a ovládat všechny prvky systému.

Provoz a ceny na parkovišti v Jiráskově ulici v Mikulově

- Za každou započatou hodinu si řidiči zaplatí pět korun.

- Za prodloužení doby na výjezd si zaplatí pět korun za hodinu.

- Celodenní stání vyjde řidiče na padesát korun.

- Na to, aby s autem vyjeli z parkoviště ven, mají řidiči vždy dvacet minut čas.

- Ztráta parkovacího lístku vyjde uživatele parkoviště na dvě stovky.

- Parkoviště je k dispozici nonstop.

Jakmile radnice dokončí tento projekt, naváže na něj další. „Až bude systém fungovat, zavede městská policie velmi razantní kroky a postup v jednání s těmi, kteří nebudou parkovat tak, jak mají. Nešvary budeme postihovat,“ podotkl starosta Koštial.

Opatření se dotknou i Mikulovanů. „Běžně mají některé rodiny v Mikulově dvě až tři auta, pokud pak žijí v hustěji zastavěné ulici, není možné ji projet. Proto jsme přišli i s progresivním systémem placení, kdy preferujeme jedno auto na jedno číslo popisné. Naším cílem je, aby další auta obyvatelé parkovali jinde,“ řekl Koštial.

Vzniknout mají i další odstavná parkovací místa. „Záchytné parkoviště pro lidi, kteří například nechtějí do centra, ale spíše za přírodou, bychom rádi zbudovali ze směru od Břeclavi,“ doplnil Koštial.

Reakce lidí jsou většinou pozitivní. „Do města je to šestnáct minut chůze. To není daleko. A lepší nez si zaplatit třeba čtyři hodiny parkování v centru a pak stresovat, aby se to stihlo. Třeba ve Zlíně mají taky celodenní parkování a je to fajn. Když člověk potřebuje zaparkovat, jde najisto. A nohy ještě nikomu neupadly,“ okomentovala informaci na oficiálních facebookových stránkách Mikulova Michaela Konečná.