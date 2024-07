„V našem malém městě je něco takového naprostým nesmyslem. Víte, mladí lidé si na změnu možná zvyknou. Ale co ti starší, kteří jsou zvyklí nějak popaměti jezdit už desítky let? Mikulov je jeden velký kruháč. Tohle nedají,“ okomentoval pro Deník Viktor Frank, jeden z organizátorů protestu.

Za zvuků klaksonů vyrazili Mikulovští na protestní jízdu městem. Kolona více jak stovky aut se dala do pohybu úderem šesté hodiny odpolední. Had aut se zrcátky označenými pentlemi v barvách trikolory projížděl především ulicemi označenými jako Zóna 30, v nichž nově od pondělního dne platí přednost zprava. Právě tato novinka, skrytá ve změnách v parkovacím systému, řadě lidí vadí. Rozhodli se proti ní proto ostře ohradit.

„Proč rušit něco, co funguje?"

Podobně mluvili i další účastníci protestu. Třeba Martina Šiborová. „Proč rušit něco, co funguje? Kdyby to bylo v bočních uličkách, pochopím, ale ne, že zruší hlavní na Pavlovské. A proč sídliště? Taky nechápu. Ohání se bezpečnosti. Kolik lidí bylo sraženo za poslední roky? Spíš by se měli zaměřit na cyklisty,“ domnívá se žena.

Podle organizátorů protestu je doprava v ulicích, kterých se změna dotkla, bezproblémová, klidná a plynulá. „Tahle úprava je zbytečná a drahá. V Mikulově je přitom tolik jiných věcí, které je třeba řešit. Pokud si místostarosta Ivo Hrdlička chtěl udělat pomníček, tak tedy nezvolil správnou metodu,“ podotkl Frank.

Lidem, kteří se rozhodli protestovat, také vadí, že podle nich radnice novinku nekomunikovala důsledně a předem. „Od soboty byly zakryté značky, přestože změna platí až od pondělí. Všichni, a to včetně zastupitelů, se to, co se děje, dozvídají z facebooku. Nikdo s tím nesouhlasí. Tak proč se to tedy dělá? Jsme jako v Kocourkově,“ kroutil hlavou Frank.

„Vedení města bere na vědomí nespokojenost obyvatel s některými úpravami nového dopravního systému ve městě a aktivně na tuto situaci reaguje."

Protestní jízdou Mikulovští docílili jednání se zástupci radnice. „Vedení města bere na vědomí nespokojenost obyvatel s některými úpravami nového dopravního systému ve městě a aktivně na tuto situaci reaguje. Odborná pracovní skupina ve spolupráci s vedením města monitoruje zavedení nového parkovacího a dopravního systému a průběžně situaci vyhodnocuje. Vedení města navázalo spojení s organizátory protestů a naplánovalo společné jednání, během kterého vyslechne všechny předložené náměty,“ informovala mluvčí radnice Markéta Ničová.

Dodala, že i nadále pokračuje sběr podnětů od občanů prostřednictvím speciální emailové adresy. „Městská policie průběžně sleduje dopravní situaci v celém městě a komunikuje ji s vedením,“ poznamenala Ničová.

Pod dohledem strážníků také začal monitoring nejkritizovanější lokality kolem ulice Pavlovská. „Pracovní skupina předloží navržená opatření k projednání radě města na zasedání již příští středu 10. července. Městská policie během úterý zesílí dohled strážníků nad provozem v ulici Pavlovská. Zároveň dojde k doplnění dočasného vodorovného značení s cílem upozornit na nově vzniklé přednosti zprava,“ uvedla mluvčí města.

Současně s tím také dochází k postupné aktualizaci svislého značení. „Od 10. července se pak zahájí značení takzvaných modrých čar v rezidenčních zónách,“ doplnila Ničová.