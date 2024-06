Sebeprezentace nebo šokující umělecké dílo? V žádném případě. V proluce pod hradbami mikulovského zámku v ulici Alfonse Muchy má vyrůst stavba, která bude decentně doplňovat chybějící střípek do historického jádra města. Alespoň tak projekt Rezidence Alfons Mucha exkluzivně pro Deník prezentoval její majitel Petr Pospíšil.

Stěžejním záměrem soukromého investora z Brna, jehož společnost Protection & Consulting stojí kupříkladu za instalací fotovoltaické elektrárny na celé jižní fasádě výtahové věže nejvyšší budovy Česka AZ Tower, je zastavět prázdnou plochu s respektem k historii, současnosti a k lidem, kteří v Mikulově žijí.

„Mým cílem a přáním je nenuceně a vhodně doplnit zástavbu tak, aby co nejvíce zapadla do koloritu okolních budov. Rozhodně nechci stavět nic provokujícího či dokonce kontroverzního. Můj záměr je, aby také fasáda zbytečně nevynikala a aby, ač to může znít zvláštně, vlastně vůbec lidé nezpozorovali,“ přiblížil Pospíšil.

A pokračoval. „Největší hodnotou pro mě bude, když se ztotožní s městem, a když lidé zapomenou, až budou procházet kolem, že tam vůbec kdy nějaká proluka byla. A naopak budou mít dojem, že je tam rezidence odjakživa,“ podotkl investor.

Prostor s dechberoucím výhledem na areál mikulovského zámku koupil před třemi lety a tuto akvizici zprostředkoval a zajistil Robert Schmidt, jednatel společnosti Reality Schmidt.

Projekt Rezidence Alfons Mucha by mohl nabídnout přes třicet bytů. V tom, jaká bude jejich cena, a zda byty bude nabízet pouze k dlouhodobému pronájmu nebo k prodeji, zatím investor jasno nemá. Podle realitních makléřů, které Deník oslovil, se však cena bytů za metr čtvereční v této lokalitě může pohybovat mezi sto až sto dvaceti tisíci korun.