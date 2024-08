/FOTO/ Do nově zrekonstruovaného sálu ve sportovní hale Mikulovská sportovní mohou lidé vyrazit v pondělí. Moderní prostor je ideální pro kondiční, funkční a core tréninky. Rezervace je možná online nebo přímo na recepci.

Na nový prostor pro kondiční, funkční a core tréninky se mohou těšit lidé v mikulovské sportovní hale. V pondělí 12. srpna se její dveře otevřou prvním nadšencům do cvičení. Sál Dojo si přitom mohou lidé předem rezervovat přes online formulář nebo přímo na recepci.

„Po letech užívání vykazoval původní prostor značné známky opotřebení, proto jsme se rozhodli pro jeho kompletní rekonstrukci,“ vysvětlila mikulovská místostarostka Petra Korlaar.

Prostor je určený hlavně pro skupiny do patnácti osob, využít jej mohou ale i jednotlivci či menší skupiny. V časech od osmi hodin ráno do půl dvanácté vyjde sál na tři sta korun, od jedné hodiny odpoledne do devíti večer si lidé dvě stě korun připlatí.