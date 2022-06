Karol Porubský se narodil 21. října 1933. Zemřel po těžké nemoci v kruhu svých nejbližších v sobotu 18. června.

Naposledy se s ním lidé budou moci rozloučit v pátek 24. června od tří hodin odpoledne ve smuteční obřadní síni v Mikulově.

Bazény ročně Břeclav stojí téměř osmnáct milionů. Úleva? Nové technologie

Karol Porubský vystudoval Vojenskou hudební školu a Státní konzervatoř v Brně. Jeho oborem byla hra na trubku. Působil jako hudebník v různých orchestrech. Současně s tím byl i pedagogem. V mikulovské zušce učil své žáky hře na žesťové nástroje od roku 1967.

O dva roky později založil dětský dechový soubor. Z něj pak v roce 1974 vznikla dechová hudba Mikulovanka.

Mikulovskou Základní uměleckou školu vedl také jako ředitel. Ve funkci setrval od roku 1990 po dobu deseti let.

Do důchodu odešel v roce 2001. Na svou zušku však nezanevřel. O sedm let později se vrátil, aby vypomohl znovuobnovit oddělení žesťových a bicích nástrojů. Výuce dětí se věnoval až do roku 2021, kdy vážně onemocněl.