„Nelíbí se mi, co se nyní odehrává na městě . Vedení má k turismu a turistům obecně jiný přístup. Lidé nemají kde zaparkovat, ruší se stále více akcí, které sem návštěvníky táhly. Pokud to bude pokračovat, bude sem turistů jezdit ještě méně. Nevím, proč je radnice vyhání z Mikulova, když je evidentní, že právě z turismu město žije ,“ kroutil hlavou další z hoteliérů. I on se redakci vyjádřil pouze pod podmínkou zachování anonymity. Ani jeho identita není redaktorům Deníku cizí.

Nezvykle velké množství ubytovacích zařízení určených k prodeji se nepozdává ani realitním makléřům. „Jen naše kancelář prodává dalších sedm neveřejně. Samozřejmě, že zjišťuji, co k tomu majitele vede. Mezi investory se ví, že v Mikulově řada věcí nefunguje, řeší se třeba problém s povolováním parkování. Ví se i o navýšení turistické taxy a také o tom, že nynější vedení města nechce podporovat turismus. K tomu nižší tržby, prázdné hotely a únava z covidu je přivedou k myšlence zařízení jednoduše prodat,“ domnívá se realitní expert Robert Schmidt.

Vedení města situace neznepokojuje. „Krize se neobáváme, Mikulov je stále hojně navštěvovaným místem. Bedlivě sledujeme data poskytovaná Centrálou cestovního ruchu, a ta mluví pro Mikulov příznivě. Zaznamenali jsme prodej několika zařízení. Jedná se o soukromé subjekty. Trh s nemovitostmi v Mikulově je dlouhodobě velice živý, což je dané právě atraktivitou města,“ uvedla mikulovská mluvčí Markéta Ničová.

Zajímavé je, že Lednice a Valtice jsou podle realitních makléřů naopak v kurzu. „Třeba ve Valticích jsme v poslední době prodávali penziony dva. Oba byly hned pryč, přestože jeden stál třicet milionů. Mikulov už není, co býval. Navíc je drahý. Zaplatit za víkend i dvacet tisíc korun není nic nemožného,“ zmínil Schmidt s tím, že aktuálně ani banky nejsou nakloněné poskytovat úvěry na koupi ubytovacích zařízení.

Turismus je přitom v Mikulově jedním z hlavních odvětví obživy obyvatel. „Současné vedení města šlo do voleb s tím, že chce Mikulov bez turistů. Ale zapomnělo, že turismus velké množství místních živí. Investoři si mezi sebou řeknou, jak těžké je cokoli přes radnici prosadit. Do toho vstupují i boje mezi hoteliéry, situace zde není dobrá,“ poznamenal jednatel společnosti Schmidt reality.

To radnice nepopírá. Připouští, že téma turismu a jeho pozitivních i negativních dopadů je pro město i jeho obyvatele velmi citlivé a hojně diskutované i na zasedáních zastupitelstva města.

Turismus dnes k Mikulovu neodmyslitelně patří. „Přináší spoustu výhod: bohatý kulturní život, ekonomické příležitosti pro místní obyvatele a drobné i větší podnikatele či vinaře. Abychom dokázali udržet ekosystém města ve zdravé rovnováze, pracujeme od loňského roku na Koncepci kultury a cestovního ruchu. Mikulov musí zůstat dobrým místem pro život a zároveň atraktivním místem pro návštěvníky, kteří se k nám budou vracet,“ poznamenala Ničová.

Hotely a penziony k prodeji se podle podnikatele v cestovním ruchu Radka Galouska vyrojily především v posledních měsících. „Ještě nikdy v minulosti jich tolik na trhu s nemovitostmi nebylo. Důvodů, proč se majitelé rozhodli svoje zařízení prodat, je několik. Vyhoření, únava a také fakt, že jdou zhruba od poloviny loňského roku čísla návštěvnosti i přenocování v Mikulově dolů. A bude hůř, kupní síla obyvatel je menší. Někteří hoteliéři si to vše spočítali a raději se rozhodli skončit nebo proměnit penzion v byty,“ myslí si.

Roli podle něj hraje i nárůst cen energií a to, že je podle kuloárních informací ve městě pod Pálavou vedle více jak tří tisícovek registrovaných lůžek až patnáct stovek těch, které nejsou řádně hlášené. „Radnice navíc není k podnikatelům vstřícná. Zvedla se ubytovací taxa a pětkrát dokonce i poplatky z pronájmu zahrádek ve městě. Podnikatelé tak přemýšlejí, jestli se jim Mikulov ještě vůbec vyplatí,“ řekl Galousek.

Podle hoteliéra Víta Buchty, který je současně i předsedou svazu turistického ruchu MikulovTourism, stojí za rozhodnutími jeho kolegů z branže především znechucení.

„Podpora cestovního ruchu je minimální, omezení je citelné až tak, že to turistům samotným začíná vadit. Město není čisté, je navíc nedůstojné cenami. Chodníky i silnice jsou ve špatném stavu. Radnice s námi dlouhodobě jednat nechce, spíše diktuje podnikatelům, co mají kde a jak dělat. Na to nejsou zvyklí a nestojí o to, mají toho plné zuby. Měli by se přitom snažit vytvářet podmínky tak, aby se tady dobře žilo i podnikalo. Aby tady byly akce, festivaly, pestrá kultura a gastronomie. Vždyť z turismu většina lidí tady žije!“ zdůrazňoval Buchta.

Turistický ruch nejen v Mikulově podle ekonoma Lukáše Kovandy utrpěl v posledních letech několik ran, z nichž se různě úspěšně či neúspěšně vzpamatovává. „Je dost dobře možné, že někteří z provozovatelů i po oživení poptávky po covidu neměli rezervy nebo nedokázali oslovit dostatečnou část potencionální klientely, a tak končí. Utkat se navíc musejí s dražšími energiemi, což bylo před válkou a covidem daleko menším problémem. Potíž je i růst cen, růst mezd a nákladů na pracovní sílu,“ shrnul ekonom.

Příčinou extrémní nabídky volných ubytovacích zařízení může být to, že nabídka převyšuje poptávku. „Třeba je hotelů a penzionů ve městě prostě už moc. Podnikatelé zjistí, že nevydělávají tolik, kolik by chtěli, a snaží se ztráty zacelit třeba právě prodejem nemovitosti. Současná situace v Mikulově je každopádně jednoznačným důkazem, že tam žádný zlatý důl není,“ uzavřel Kovanda.