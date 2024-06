Ředitelství silnic a dálnic o víkendu zahájí práce na opravě vozovky silnice I/52 v Mikulově. O týden později přijde na řadu oprava výtluků v Břeclavi. Řidiči by se měli připravit na omezení dopravy v dotčených oblastech.

Státní silničáři opravují úsek silnice. Archivní snímek. | Foto: Deník/Iva Haghofer

V Mikulově by měly práce trvat do 25. června, tedy do začátku letních prázdnin. Omezení se bude týkat především úseku od křižovatky na Březí po okružní křižovatku u OC Billa. Co se týče průjezdnosti, standardní bude pouze směr na Vídeň. V případě opačného směru bude provoz přeložen ulicemi Valtická, Vídeňská, Komenského, 22. dubna a Brněnská.

Mapka omezení dopravy v Mikulově.Zdroj: ŘSD ČR

V Břeclavi se bude jednat pouze o víkendové opravné práce. Dělníci ve dnech 14. až 16. června opraví pokleslé předpolí mostu a výtluky na silnici I/55 na třídě 1. máje. Provoz bude řídit semafor nebo příslušní pracovníci.

Mapka omezení v Břeclavi.Zdroj: ŘSD ČR