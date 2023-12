Mikulovští už vědí, s jakým obnosem peněz budou hospodařit v příštím roce. Návrh rozpočtu stvrdili na svém posledním letošním zasedání tamní zastupitelé. Radnice počítá s příjmy 303,40 a výdaji ve výši 430,27 milionů korun.

Kozí hrádek v Mikulově. | Foto: Deník/Michal Hrabal

Nejvíce peněz poputuje do revitalizace lokality Kozího hrádku. A to devětatřicet milionů korun. Jeho obnova se skryla do sekce ochrany životního prostředí. „Revitalizace tohoto projektu je ovšem podmíněna ziskem dotace. Ta by pokryla až osmdesát procent nákladů,“ upřesnila pro Deník mluvčí města Markéta Ničová.

Něco přes devět milionů korun vyčlenila radnice na veřejnou zeleň. Oproti loňskému roku jde o navýšení o 1,7 milionu korun.

Desítky milionů poputují do školství

„Péče o zeleň a veřejné prostranství byla podhodnocená, neplánovaná a chyběl přehled, kolik zeleně ve městě je a jak se o ni starat. V roce 2023 jsme provedli vyhodnocení a připravili potřebné kroky pro zlepšení. Generel a pasportizace zeleně, které zajistí efektivnější péči o zeleň, jsou ve fázi zpracování. Na rok 2024 budeme mít kvalitní nástroj na péči a dostatek peněz, čímž reagujeme na dlouhodobé stížnosti obyvatel na kvalitu veřejného prostoru,“ okomentoval místostarosta Ivo Hrdlička.

Rovných 33,7 milionů korun poputuje v Mikulově do školství. Vzniknout mají mimo jiné hned dvě venkovní učebny. A to jak pro Základní školu Valtická, tak i pro Základní školu Hraničářů. „Letošní schválená částka je téměř dvojnásobkem loňské. Jen učebny město vyjdou na deset milionů korun,“ vyčíslila Ničová.

Dvacet milionů korun vyčlenilo vedení města na rekonstrukci komunikací a parkování v ulicích Na Jámě a Střelnická. „Tento projekt naváže na rekonstrukci vodovodního a kanalizačního řádu, na které pracuje společnost Vodovody a kanalizace Břeclav,“ upřesnila mluvčí.

Dalším větším výdajem v rozpočtu bude například údržba bytů a jejich plánovaná oprava. Mikulovští na ni uvolní 16,8 milionů korun. „Do nového veřejného osvětlení, jeho provozu a údržby pak poputuje 14,6 milionů,“ doplnila Ničová.