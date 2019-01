Mikulov - Obyvatelé mikulovského sídliště si stěžují na odpadky, které zaplavují okolí jejich domů. Na internetové stránce města se na toto téma rozpoutala diskuze.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Martin Štěrba

Lidé ze sídliště v ní upozornili na nedostatek kontejnerů nebo na špatně vytříděný odpad. Nepořádek ale podle nich v obytné zóně nedělají jen místní. „Na očistu města ročně vynakládáme přes dva miliony korun. Největší část je určena na očistu sídliště. Lidé mají navíc možnost vozit zdarma odpad na sběrný dvůr, pokud mají zaplacený poplatek. Ale místo toho se najdou tací, kteří starou televizi odnesou k popelnici,“ popsal místostarosta Eduard Kulhavý.

Obyvatel sídliště, který se na blogu představil jako Josef, popsal, že odpadky jsou rozházené po sídlišti hlavně kvůli větru a přeplněným kontejnerům. Hirmer zase upozornil na to, že sídlištěm procházejí směrem k nádraží a Tescu stovky lidí. Sněhulák měl ale jiný názor. „Nesouhlasím s tím, aby město jakýmkoli způsobem dotovalo bordeláře na sídlišti,“ napsal. Problém s odpadem komplikuje i to, že jsou na sídlišti kromě městských bytů i družstevní. „U družstevních bytů je nedostatek kontejnerů.

Jejich správcem je stavební družstvo, proto by si je měli pořídit sami vlastníci bytů. U městských bytů takové problémy nejsou,“ uvedl vedoucí střediska technických služeb mikulovské firmy Tedos Vladimír Kopeček. To, že byla situace s odpadem nejhorší u družstevního domu, potvrdil i místostarosta. „Přidali jsme proto kontejnery. Zrovna včera jsme procházeli sídliště a situace už se zlepšila. Největší problém ale vidím v odhazování odpadků. Někteří lidé by se nad sebou měli zamyslet,“ doplnil.

Lidé si na městském webu stěžovali i na to, že firma vyváží odpad jen jednou týdně. Odvoz odpadu na sídlišti zajišťuje firma STKO. Odvoz větších odpadů a úklidové práce firma Tedos. „Firma STKO zajišťuje odvoz odpadu v dalších asi patnácti obcích. Není proto jednoduché změnit plán odvozu odpadů,“ vysvětlil Kulhavý. Nepořádek na sídlišti se podle místní Veroniky Machalové, kterou Deník oslovil, příliš nezlepšil. „Odpadky se kolem popelnic válí pořád. Myslím si, že nepořádek dělají lidé ze sídliště i ti ostatní. Uklízet se nikomu příliš nechce,“ uzavřela. Na sídlišti je osm sběrných míst na tříděný odpad. Podle Kopečka je tento počet dostačující.