Zdražení komentovali Mikulovští velmi živě na sociálních sítích. „To zdražení je úplný úlet. Myslím, že jde spíše za poskytovatelem. Pokud je drahý, má se najít někdo jiný. Nebo ušetřit peníze na něčem jiném. Třeba na odměnách vedení města. Všude slyšíme, jak nejsou peníze. Ale na odměny za práci jsou? Něco je špatně. Dokázal bych si představit, že ubereme na některých položkách v rozpočtu, třeba na kultuře. Té je tady dost. Nemuseli bychom pak zdražit na devět set šedesát, ale třeba jen na osm set korun," zareagoval Radim Babica.

Mezi negativními komentáři, srovnáváními s cenami v jiných městech a stížnostmi se však objevovalo i překvapivě velké množství těch, které naopak krok radnice schvalovaly. „Je dobré vědět, jaké jsou skutečné náklady na odpad. Každý normální člověk pak přece musí zdražení pochopit. Možná by nebylo od věci tyto a jiné informace více zviditelnit,“ myslí si například Jiří Pitra.

Reagoval tak na fakt, že mikulovskou radnici průměrně vyjdou náklady na likvidaci odpadu na jednoho obyvatele na patnáct stovek. Město tak bude na každého Mikulovana pět set čtyřicet korun ročně doplácet. „K navýšení poplatku za komunální odpad došlo kvůli rostoucím nákladům na jeho likvidaci. V přepočtu tak lidé denně zaplatí o 0,6 koruny navíc,“ sdělila mluvčí radnice Markéta Ničová.

Zlepšení situace a více míst pro kamiony. Rozšíří odpočívku Zeleňák na D2

Mikulovské stojí likvidace odpadu ročně asi jedenáct milionů korun. „Přičemž příjem z poplatku činí asi 4,3 milionu. Vzniklý rozdíl je nutné dotovat z jiných příjmů města. Naším dlouhodobým cílem je tento rozdíl postupně snižovat,“ podotkla mluvčí.

V platnosti zůstává sleva za třídění odpadu. Zvýší se úleva pro lidi důchodového věku a děti do dvou let věku. A to o čtyřiaosmdesát korun. Bude tak činit 384 korun z vybírané částky. „Nadále bude platit sleva poplatníkovi, který se zapojil do Mesoh, a to ve výši osmi korun za jeden ekobod. Krom toho se posune nově i splatnost, a to z konce května na konec června,“ informovala Ničová.