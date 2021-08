První z nich je na zpevněné ploše v areálu amfiteátru, a druhé pak před Základní školou Hraničářů. „Hřiště si kladou za cíl rozvíjet logické myšlení, početní dovednosti, motoriku, fyzickou zdatnost a sociální vazby mezi dětmi,“ zdůraznil mluvčí radnice Dominik Ryšánek.

Hřiště jsou natřená speciálními barvami na beton. „Měla by být odolná vůči slunci, vodě, mrazu a samozřejmě dětským nohám. Vydržet by tak měla i několik let. Použité barvy jsou ekologické, tudíž nejen, že životní prostředí netrpí, ale po konci své životnosti zůstane hřiště nepoškozené v původním stavu,“ vyzdvihl mluvčí.