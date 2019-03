Od osmi hodin večer se tam totiž koná akce nazvaná Večerní koupání v rytmu salsy, na kterou mohou zavítat jak úplní začátečníci, tak i pokročilí nebo ti, kteří se chtějí jen podívat, jak se vůbec salsa tancuje.



„Salsu jsme si vybrali právě proto, že v Mikulově nic takového není. Spousta lidí se i ptá, proč třeba nepořádáme nějaké taneční kurzy nebo večery. Tak nás napadlo, že bychom to mohli vyzkoušet. Právě v létě, večer a na koupališti. Akce je otevřená i pro ty, kteří nechtějí tancovat, ale přijdou se podívat. Mohou tam třeba jen posedět u kávy nebo se vykoupat. A třeba si nakonec i zatančí,“ představila netradiční pojetí tanečního kurzu na koupališti produkční společnosti Mikulovská rozvojová Ludmila Marcinčáková.



Salsu přijedou do Mikulova vyučovat taneční mistři z Brna, po půlnoci čeká na všechny tancechtivé i speciální tančírna. Zájemci se tak mohou naučit pár základních kroků nebo ostatním předvádět své taneční umění.



„Myslíme si, že bychom mohli přilákat na koupaliště lidi, protože je to určitě zajímavá akce. V Mikulově zatím nic takového nebylo, a pokud se nám to osvědčí, tak bychom chtěli na koupališti pořádat takové večery pravidelně,“ věří produkční. Podle ní si pořadatelé i záměrně vybrali až večerní hodinu, kdy už není takové horko. Lidé se totiž při tanci určitě zahřejí.



Marcinčáková doufá i v hezké počasí. V případě deště by se totiž akce nekonala.