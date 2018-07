Mikulovské pivobraní: desítky speciálů, lidé budou zápasit v kečupu

Mikulov – Přes 120 pivních speciálů z pětatřiceti českých a moravských minipivovarů mohou ochutnat návštěvníci Mikulovského pivobraní. Festival pořadatelé nachystali na druhý srpnový pátek a sobotu v mikulovském amfiteátru.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lukáš Ivánek

Akce láká například Václava Kohouta z Velkých Bílovic na Břeclavsku. „Loni mi to nevyšlo, doufám, že letos se do Mikulova podívám. Chutnají mi hlavně svrchně kvašená piva nebo pšeničná,“ prozradil milovník piva.



Návštěvníci uvidí kulinářskou show s hmyzími specialitami nebo se zapojí do soutěže o miss mokré tričko a největší chlapské pivní břicho. „Jako bonus jsme připravili dosud nevídané zápasy žen, mužů nebo i párů v kečupu a pivním mlátu,“ řekla ředitelka festivalu Veronika Žuravlova.



Na koncertě vystoupí známé rockové kapely jako Alkehol či Wohnout. Zlatým hřebem bude noční vystoupení skupiny Doga.



Na své si přijdou vedle dospělých i děti. „Chystáme nafukovací a vodní atrakce pro mládež, tanec a focení s hadem,“ zmínila Žuravlova.

Za vstup jen na pivní jarmark zaplatí lidé za oba dny 140 korun, pokud k tomu zavítají i na rockový koncert, vyjde je lístek na 350 korun. Děti do 150 centimetrů mají vstup zdarma.