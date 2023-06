Zatímco si tak obyvatelé z okolí amfiteátru po letech vydechnou, pro organizátory Mikulovského pivobraní začíná boj o přežití. Jeden pořadatelů Martin Daneš Deníku řekl, že nové podmínky jsou pro ně nepřijatelné.

„Zvažovali jsme, zda se nepřesunout někam jinam, do jiného města. Ovšem nakonec jsme usoudili, že bude lepší tento ročník vynechat. Uvidíme, co bude dál,“ reagoval na dotaz Deníku.

Například blízká Břeclav padla, žánr pivních zábav je tam už obsazený. „V létě se tam konají už dvě takové akce - Slavnosti piva v červnu a Festival minipivovarů v září. Naše akce by tedy v Břeclavi nedávala smysl,“ tvrdí Daneš.

Mikulovské pivobraní přitom odolalo i ztíženým podmínkám v covidových letech. Pauzu má poprvé za dvanáct let. Ředitelka festivalu Veronika Žuravlova sdělila, že indicie s možnými změnami byly patrné už na podzim.

„Tušili jsme, že povolební dění ve vedení Mikulova povedou ke změně směru, kterým chtějí místní politici v kulturní oblasti jít. Vyhlásili podmínky, které se s vícedenním hudebním festivalem prakticky vylučovaly, prostě se jim do krámu takové akce nehodily,“ oznámila ředitelka.

Zdroj: Deník/Přemysl Spěvák

Vedení města, a potažmo i Mikulovské rozvojové, nezastírá, že důvodem změny v pořádání akcí je především zvýšení komfortu života místních obyvatel. „Stížnosti byly značné. Za loňský rok jsme jich obdrželi nespočet. Mířily na noční hluk, ale také parkování, kdy stovky automobilů stály dva dny před rodinnými domy, v rezidentních oblastech a tak dále,“ vzkázal PR manažer Mikulovské rozvojové Dominik Ryšánek.

V Mikulově je v provozu záchytné parkoviště v Jiráskově ulici. Nabízí více než dvě stě míst, na které většina pořadatelů akcí odkazuje. „I když máme lokality označené značkami, řada přijíždějících turistů to nerespektuje a automobil v těchto zónách odstaví i přes vědomí, že je zde parkování zakázáno nebo povoleno jen na krátkou dobu šedesáti minut,“ vysvětloval Ryšánek.

Zásadní změnou v pořádání kulturních akcí v amfiteátru je oproti loňským letům především snaha o snížení počtu událostí festivalového typu. Přednost mají jednodenní programy. Nově také musí skončit nejpozději v deset večer. „Nižší počet akcí a omezení nočního hluku pozitivně přispěje ke spokojenosti místních občanů,“ sdělil Ryšánek.

Podobně hovořila i starostka Jitka Sobotková. „Je třeba se zamyslet, jaké akce tady vlastně chceme, a jaké naopak ne,“ zareagovala Sobotková.

Lidé z okolí amfiteátru, se kterými Deník mluvil, novinku vítají. Napřímo však hovořit a komentovat situaci odmítli. Pochopení má překvapivě i řada turistů, jako například Ivana a Miluše Johnovy, které pravidelně do města pod Pálavou jezdí z Hradce Králové.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

„Naprosto tomu rozumím. U nás se taky konává spousta velkých akcí a festivalů. Před pár dny třeba skončil Rock for People. Akce v Hradci jsou ale jen párkrát do roka a na letišti mimo město. Pokud to ale tady je uprostřed města v zástavbě a každý víkend, rozumím tomu, že to lidi štve,“ řekla Ivana Johnová.

Její matka Miluše přitakávala. „Omezení hraní do desíti nebo do jedenácti do večera je pro akce festivalového typu asi nemožné dodržet. Něco jiného je, když se koná třeba jednorázově divadelní představení. U nás v Hradci řešíme hlavně Hip Hop Kemp, to snad nikdo z místních ani nevychází ven a už vůbec nechodí nakupovat. Veřejně se prodávají drogy, je to hrozné,“ kroutila hlavou.

Nové podmínky jsou zatím zkušební. Verdikt o jejich setrvání padne až po sezoně.

Zareagoval zároveň na otázku, zda se organizace neobává úbytku peněz ze zrušených akcí nebo těch, které se pořadatelé rozhodli uspořádat jinde. „Omezení s sebou nese předpoklad, že se společnosti sníží výnosy. Naším cílem je proto najít balanc, tedy ekonomicky nebýt ve ztrátě a nabídnout bohatý kulturní program, který přiláká jak místní občany, tak turisty z okolních obcí. A samozřejmě umožnit komfortní žití lidem v našem městě,“ zdůraznil.

Doplnil, že některé festivaly, jako například MKLV fest, na nově nastavené podmínky přistoupily a akci zredukovaly ze dvou na jeden den. Retro Music Festival od stejného pořadatele se však bude konat v Břeclavi v areálu pod zámkem. Změnu organizátoři oznámili na sociálních sítích už loni na podzim.

„Je nám to líto, ale kvůli novým podmínkám města Mikulov, které jsou nyní neslučitelné s konáním festivalu, a to zejména kvůli zkrácení doby trvání celé akce, jsme nuceni Retro Music Festival přesunout na nové místo. Odehraje se ve stejném datu v Břeclavi. Doufáme, že změnu přijmete pozitivně a festival s těmi největšími hvězdami devadesátých let si naplno užijeme společně! Děkujeme za pochopení," napsali pořadatelé.