Mikulovský zámek zalily slzy. Nová královna krásy středních škol plakala štěstím

Mikulov /VIDEO/ – Slzy dojetí stékaly po tváři mladé královny krásy po vyhlášení Miss OK 2018 na mikulovském zámku. Ten totiž v sobotu večer opanovala Nelly Urbánková. „Jsou to slzy štěstí. Naprosto jsem nečekala, že vyhraji. Nevím, co k tomu říct, prostě překvapení,“ svěřila nová Miss Opravdová krása.

Studentka Gymnázia Čajkovského v Olomouci se k prvenství protančila i chytlavou sambou ve volném programu. „Mám ráda soutěže, tak jsem se přihlásila a vyšlo to," podotkla studentka prvního ročníku. První vicemiss se stala Barbora Skývová, která studuje první ročník obchodní akademie v Šumperku. Šerpu pro druhou vicemiss získala studentka třetího ročníku obchodní akademie ELDO v Brně Tereza Bagarová. O pátý titul Miss Opravdová krása bojovaly žákyně středních škol ze tří moravských krajů, a to Jihomoravského, Zlínského a Olomouckého. Přesto do Mikulova přijeli i diváci z Hradce Králové. „Byla to výborná akce, takže v příštím roce dorazíme znovu," prohlásila pětice Východočechů, kteří výrazně podepsali pod bouřlivou atmosférou finále. Zároveň si domů odvezli i vydražený obraz, který při volné disciplíně vytvořila několika spreji druhá reprezentantka šumperského gymnázia Adéla Horáčková.

Autor: Petr Turek