Vodojem, který byl v minulosti součástí nechvalně proslulé ženské věznice, nyní slouží pouze k pronájmu poskytovatelům mobilních operátorů a internetu. O tom, co s ním nakonec bude, rozhodnou mikulovští zastupitelé. „Je to skutečně tak, zveřejnili jsme výzvu a uvidíme, zda se objeví nějaký zájemce. Již dříve jsme evidovali žádostí o odkup hned několik. Historicky je zde jeden vyzyvatel, druhým zájemcem pak svého času byl také majitel sousedního penzionu. S tím jsme dokonce kdysi na toto téma i několikrát jednali,“ naznačil starosta města Rostislav Koštial.

Jedním z důvodů, který Mikulovské vedl k myšlence nevyužívaný chátrající vodojem prodat, je špatný technický stav stavby a vysoké výdaje na údržbu. „Mám-li být upřímný, tak nájemné, které nám operátoři za užívání platí, je stále na stejné částce, ovšem náklady na udržení vodojemu rostou. Na jaře jsme dělali analýzu potřeb a oprav, ceny se šplhají do astronomických částek,“ prozradil starosta.

Starý vodojem v mikulovském Mušlově chátrá, zachrání ho oprava

Kromě toho pozemky okolo vodojemu nepatří městu. „Kdybychom šli do důsledku, vlastně ke stavbě nemáme žádný přístup. Pouze zákonný pro údržbu a opravy. Je to nešťastná věž na úzké noze, nad níž se tyčí kopule. Když z ní spadne kus těžké betonové omítky, už se nachází na cizím pozemku. Nehledě na to, že by někoho mohl zranit. Opravdu je to velmi komplikované,“ krčil rameny Koštial.

Kam s anténami operátorů

Pokud by zastupitelé schválili záměr prodeje, muselo by se město vyrovnat se závazkem v podobě nájemního vztahu s mobilními operátory. „Kdysi jsme s majitelem penzionu zvažovali, že by se v rohu jeho pozemku vybudovala věž, na kterou by operátoři mohli navěsit antény. Uvidíme, jak to nakonec dopadne,“ nastínil Koštial.

Využití by podle něj železobetonová stavba, která na jaře prošla drobnými udržovacími opravami, bezesporu měla. „Kdysi jsme si nechali zpracovat jakousi studii nebo koncept. Vyšlo z něj, že by se místo dalo využít od menšího bydlení až po kavárničku s vyhlídkou. V souvislosti s penzionem v sousedství se domnívám, že by mohlo jí o zajímavé moderní využití,“ nechal se slyšet starosta.

Z Dyje už rybáři vytáhli přes 40 tun mrtvých ryb, víc než při katastrofě v Bečvě

Záměr prodeje překvapil provozovatelku vedlejšího penzionu Janu Maryškovou Kovářovou. „Nevím o tom, ovšem pokud by někdo dal vodojem do pořádku, a pokud by s ním byla rozumná domluva, věřím, že by to mohlo fungovat ku prospěchu nás všech. Skutečně teď záleží na tom, zda stavbu město prodá, a kdo ji odkoupí. Mohla by z ní být dominanta. Tou je tedy i nyní, ale ne zrovna v lichotivém slova smyslu,“ okomentovala žena.