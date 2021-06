Týkat se má vymezené oblasti městské památkové rezervace a přilehlých lokalit. „Narůstá počet nejrůznějších reklam a poutačů, které podnikatelé umisťují prakticky všude. Ztratilo to řád a myslíme si, že je nejvyšší čas reklamu usměrnit a omezit,“ zdůvodnila místostarostka Sylva Chludilová.

Regulovat budou Mikulovští do konce roku ve třech etapách. První omezení se vztahuje k datu 30. června. Zpracovaný mají už i manuál, který je k podnikatelům k dispozici. Na 7. července dokonce připravili pro zájemce také komentovanou procházku městem s odbornicí na vizuální smog Veronikou Rut Fullerovou. „Na manuálu pracujeme s dalšími odborníky už od loňska. Dohodli jsme se, že nechceme přikazovat podnikatelům, jak mají jejich reklamy vypadat. Chceme jim dát jen vodítko, které jim může být nápomocné například co se barevnosti a použitého materiálu týče," zdůraznila Chludilová.

Součástí manuálu jsou také jednoduché příklady, jaké řešení je správné, a jaké už naopak ne. Inspiraci čerpali Mikulovští ve Znojmě nebo třeba v Uherském Hradišti. „Nechceme nikoho napomínat nebo snad buzerovat. Spíše dát návod, že reklama může být i stylová a vkusná. A že právě taková reklama podnik nedegraduje, ale naopak pozvedne," uvedla místostarostka.

Hlavní cíl: hned nepokutovat

Jak podotkla, v první vlně chtějí z vedení města spíše podnikatele domluvou vyzývat k odstranění nevhodných reklam. „Hlavní cíl je spíš nepokutovat, než hned pokutovat. Dohodli jsme se také, že se spuštěním nového webu města dostanou všichni podnikatelé zdarma prostor k prezentaci," sdělila Chludilová.

Z řešení vizuálního smogu se těší například Dita Večeřová, která ve městě provozuje restauraci a penzion. „Většina reklam působí rušivě a lidé je kvůli jejich množství buď ani nevnímají, nebo kvůli nim třeba přehlédnou důležitou dopravní značku. Je nejvyšší čas jejich vzhled sjednotit. Design by neměl působit agresivním dojmem, a měl by být co nejúměrnější,“ souhlasila.