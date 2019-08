Mikulov – Speciální termotiskárny nyní testují mikulovští strážníci. Pořízení těchto moderních zařízení vyšlo na 50 tisíc korun. Termotiskárna má strážníkům usnadnit práci s ručním vypisováním blokových pokut přímo v terénu. Nově totiž záznam o pokutě napíší namísto ručně rovnou do iPadu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

„Jakmile policista vypíše předvolánku, tak se vše automaticky uloží do softwaru a my to hned vidíme i na služebně v počítači. Jako důkaz vkládají kolegové také fotky,“ pochvaloval si velitel mikulovských strážníků Jiří Hamerník.