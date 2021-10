Další peníze zase Mikulovští vložili do rekonstrukce plynové kotelny Základní školy Pavlovská. Stávající poruchové atmosférické kotle nechali nahradit dvěma vysoce účinnými kondenzačními. „Výměnou kotlů bude dosaženo úspory vůči stávajícímu zařízení asi o čtyřicet procent a snížení emisních vlivů na životní prostředí díky vysoké účinností spalování,“ informovali Mikulovští ve svém městském zpravodaji.

Na rekonstrukci povrchu venkovních sportovišť se radnici podařilo získat více jak dvoumilionovou dotaci z ministerstva pro místní rozvoj. Ta má pokrýt dvě třetiny vysoutěžené ceny za zakázku. „Předpokládáme, že do modernizace se pustíme během letních prázdnin příštího roku, kdy jsou školy zavřené, tedy v měsíci červenci a srpnu," nastínil mluvčí mikulovské radnice Dominik Ryšánek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.