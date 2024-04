„Nejsme středně velkou firmou. Jsme deseti malými. To proto, že tvoříme několik různých řad vín pro různě náročné zákazníky. Našli jsme si svoji filozofii, které jsme věrní a držíme se jí. Přesně takovou, která ale bude vyhovovat právě jejich podniku, musejí najít i ostatní vinaři. Musejí mít vinice, kapacitu i odbyt. To je základ. Žádná zlatá střední, univerzální, cesta neexistuje,“ je přesvědčený Michlovský.

Snaží se vyrábět vína, která si drží pozici mezi nejlepšími, ale i ta lehčí, svěžejší, sladší, nebo třeba sekty. Nebojí se dodávat do obchodních řetězců, restaurací a barů, ale uspokojí i náročnou klientelu.

I on ale musel na trhu vína bojovat o svoji pozici. A vnímá, jak výrazně se za posledních několik let proměnil. „Boom s vínem už není takový. Z několika důvodů. Lamentuje se o spotřební dani. Zásadní problém ale vidím v tom, že je ve sklepích stále více vína. Několik let nemrzlo, vína přibývá, ale hůře a za stále horší ceny se prodává. Do toho přišel covid a víno zahnal do obchodních domů. Restaurace a hospody pokulhávají. Došlo k navýšení cen energií. No a do toho všeho vstupuje vzdušný boj mezi vinaři a pivaři,“ vyjmenovává Michlovský.

Zcela zásadní problém pak vidí v odklonu od pití vína. „Znatelné je to hlavně u mladých. Víno netáhne tolik jako drinky. Zářným příkladem je prosecco v různých obměnách. Třeba jako Aperol Spritz. Obliba pití šumivých vín obecně vzrůstá. Před pár lety se v případě prosecca prodaly nižší stovky milionů lahví. Nyní je to více jak šest set milionů lahví ročně. A pije se nejen v létě. Vždyť processo už se dostalo i do kopečků na sníh,“ připomíná vinař z Rakvic.

Doba, kdy byl v Česku obor na výsluní, je tak podle něj pryč. „Dříve jsme rostli ve spotřebě vína po litru ročně. Dneska po dvou litrech klesáme. Je to tržní vývoj. Něco je v kurzu, a pak rázem zájem upadne. Kdo chtěl vinařství prodat, měl to udělat během boomu. Jenže tehdy nechtěl, protože viděl, že to něco nese. Teď to bude o dost náročnější," myslí si.

Univerzální klíč k úspěchu podle něj neexistuje. „U nás zafungovalo, že máme různé produkty. Hospodaříme v různých podoblastech a na různých vinicích, které dávají různé hrozny a tím i kvalitativně různá vína. A taková se pak snažíme nabízet. Ať už to vinaři dělají jakkoli, alfou a omegou by mělo být udržení kvality a zákazníka. Ten, i když zkusí něco jiného, by se měl ke svému vinaři chtít vrátit. Jde zkrátka o vytvoření důvěrného vztahu,“ je přesvědčený Michlovský.

Jedním z důvodů poklesu prodeje moravských vín je podle něj i fakt, že se v průměru prodávají poměrně draho.

„Ve světě se vypije osmdesát procent vín v ceně do dvou eur pro zákazníka. Proč by to u nás nemohlo být jinak? Kupříkladu i v Rakousku vidíme ceny rakouských vín v obchodech velmi příznivé. Pochopitelně, že i oni dovážejí. Dávají však velkou podporu na vývoz. Pokud je u nás cenová politika jiná, tak se budeme muset naučit dělat vína konkurenceschopná jak v kvalitě, tak i v ceně,“ upozorňuje Michlovský.

Jako příklad uvádí svou novinku. Sekt výhradně z moravských hroznů, který nazval Moravica sekt. „Měli s ním moravští vinaři přijít na trh ještě před proseccem. Z dovozových hroznů dělá sekty kde kdo. Kdyby naši vinaři uměli hrozny prodat pod deset korun kilo, a ne za dvacet, nenakupovali by výrobci sektů hrozny z ciziny," líčí Michlovský.

A pokračuje. „Když nechceme rubat vinohrady, budeme se muset dostat v hodně případech s cenou níž. A věřte, že to jde. Když nebudeme v určitých polohách omezení výnosem čtrnácti tun na hektar, ale třeba dvaceti, tak bude mít jistotu výdělku i pěstitel. A nebude třeba rezignovat na vinohrady. Vína z lepších tratí pak vinaři zpeněží zase lépe,“ nastiňuje.

Když hovoří o spotřebitelích a vinařích, říká, že se změnili obojí. „Je to přirozená obměna generací. Díky ní přišlo i množství neduhů, třeba, jak říkáme, sladké – hladké. To jsou vína nasládlá se zbytkovým cukrem, s aditivy, a se specializovanými kvasinkami. Z vlašáku máme pomalu tramín, což funguje sice krátce, ale vede to k tomu, že je víno v průběhu roku prakticky složitě pitelné, protože se mu změní jak aromatičnost, tak i chuťový profil. Současný trend, tedy rychle vyrobit a ještě rychleji prodat, zavál seriózní vinařinu do slepé uličky, ale snad se z toho moravské vinařství otřese," věří podnikatel.

Podotýká, že správný vinař by měl být stále tím, který si zákazníka neustále vychovává. „Já se třeba nijak zvlášť nevyznám v umění. Spoléhám proto na odborné kritiky, že mě s určitým uměleckým směrem seznámí, vysvětlí mi ho a já si v něm něco najdu a do určité míry se dovzdělám tak, abych ho pochopil. Tak by tomu mělo být v každém, tedy i v našem, oboru,“ srovnává zakladatel Vinselektu Michlovský.