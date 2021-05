„Pracovníci správy a údržby silnic přijeli v pátek, nařezali povrch silnice, přivezli s sebou bagr a dvě velká nákladní auta, která budou veškerý materiál nad sklepem odvážet. Celá chodba se tak otevře a do práce se pustí archeologové, aby prozkoumali, co se zde vlastně nachází,“ popsala v pondělí milovická starostka Veronika Blanářová.

Archeologický průzkum povede Martin Novák. Se svým týmem stráví pod Pálavou asi tři týdny. „Předpokládáme, že zde najdeme zvířecí kosti. Tedy mamutí, sobí, liščí, ale i kosti z vlka nebo rosomáka. A také štípané kamenné artefakty. Kdybychom se měli bavit o dataci, pak hovoříme o stáří až třicet tisíc let. Jde o stejné osídlení jako v Dolních Věstonicích nebo v Pavlově. Tedy totožný sídelní areál, který využívali lovci mamutů,“ překvapil archeolog.

Milovice jsou pravděpodobně protkané chodbami celé. V prosinci loňského roku zkoumali podsklepení obce geofyzici. Uvažovalo se dokonce o tom chodby navrtat a vylít je popílkovým betonem. Tím by se nezničily, ale zakonzervovaly by se pro příští generace. „Ovšem po prozkoumání sklepení se zjistila skutečná bohatost kulturní vrstvy. A archeologové přišli s tím, že by se tam velice rádi podívali,“ připomněla Blanářová.

Jak podotkla, pokud skutečně archeologové na nějaké cenné artefakty v chodbách narazí, ráda by, aby si je mohli prohlédnout i místní lidé. „Myslím, že je důležité, abychom tyto věci lidem představili. Zaslouží si to,“ doplnila starostka.

Ve středu obce, přímo tam, kde nyní vede silnice, se v minulosti nacházel hostinec s radnicí. Právě k němu se podzemní chodby sbíhaly pravděpodobně z řady domů rozesetých v obci. "Z kroniky jsme se dozvěděli, že když zrušili radnici, měli zlikvidovat právě i sklepy pod ní, ale nestalo se tak. Jak pak lidé do Sudet přicházeli a odcházeli, zapomnělo se na ně. V roce 1973 se zde budoval vodovod. Poté postupně začal povrch sjíždět," přiblížila souvislosti starostka.

Milovice jsou aktuálně rozkopané na více místech. Před pár týdny totiž začala zároveň i rekonstrukce mostu u vjezdu do obce od Zaječí. „Už byl v dezolátním stavu, když přišly deště, nezřídka nám to tento konec obce vyplavily. Silničáři vytrhali skruže, kompletně se změní rádius mostku. I s římsami bude mít dvanáct a půl metru,“ popsala Blanářová s tím, že hotovo má být do konce září letošního roku.