Staré podzemní chodby, které pocházejí z pravěku a středověku, přidávají starosti obyvatelům Milovic na Břeclavsku. Nacházejí se totiž přímo pod hlavní silnicí vedoucí na Mikulov. Milovičtí už loni kvůli propadům pod silnicí a sesuvům posunuli autobusové zastávky.

Jedna z podzemních chodeb. | Foto: obec Milovice

Aktuálně je na řadě oprava dvou dešťových vpustí. „Sháníme firmu, která by zde udělala řádný geologický průzkum. Pak se rozhodne, co dál, a jaká navrhnout opatření, abychom tuto nepříjemnou situaci s konečnou platností vyřešili. Zřejmě se silnice bude muset navrtat a vyplnit suspenzí, to ale předbíhám,“ naznačil vedoucí oblasti Jih krajské správy a údržby silnic Ladislav Hádlík.