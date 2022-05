Do práce pak nastoupil tým archeologů pod vedením Martina Nováka. Nálezy, které se jim podařilo shromáždit, mohou od soboty lidé obdivovat v budově milovického obecního úřadu. „Nejde jen o nálezy z míst pod silnicí, ale z celého území Milovic za poslední roky. Dohodli jsme se, že výstavu budeme postupně obměňovat. Těch artefaktů je totiž obrovské množství. Mnohé jsou rozměry natolik velké, že by se nám sem ani nevešly,“ představila starostka obce Veronika Blanářová.

K vidění jsou nádoby z doby římské i ty ze slovanského období. Obratel mamuta, spodní čelisti vlka i medvěda, ale i rydla, nože, hroty, škrabátka či kel mamuta a zub jeho mláděte. „Kdybychom se měli bavit o dataci, pak hovoříme o stáří až třicet tisíc let. Jde o stejné osídlení jako v Dolních Věstonicích nebo v Pavlově. Tedy totožný sídelní areál, který využívali lovci mamutů,“ uvedl před časem pro Deník Rovnost archeolog Novák.

Zajímavostí je kupříkladu i kamenná nátepní destička, která měla lovce mamutů chránit před poraněním tepen a zápěstí. „Neskutečný je ale i obratel mamuta, nádoby a zuby, ať už medvědí či vlčí. Vše, co tu archeologové nalezli, ve mně zanechává zvláštní hezký pocit a zároveň i budí respekt. I my bychom měli být natolik odpovědní, aby po nás pro naše potomky něco zůstalo. Něco, co je posune dál,“ zareagovala Blanářová.

Podobného názoru je i Rakvičanka Markéta Antošová, která z Milovic pochází. „Věděla jsem o vykopávkách i o tom, že se zde našlo množství zajímavých věcí. Ale o tom, že je vedení obce nechá vystavit, jsem neměla ponětí. Určitě se brzo zajdu podívat, jsem zvědavá,“ usmívala se.

Otevření výstavy Milovičtí naplánovali k příležitosti prvního pocovidového koštu vín, který se bude konat od deseti hodin v místním atriu.

Milovická náves zůstává i nadále uzavřená. Neprůjezdná bude ještě asi čtrnáct dní. Důvodem je její kompletní oprava včetně posunutí autobusových zastávek. „Je pro nás důležité zachovat funkčnost náměstí. Náves bude vydlážděná, necháváme zde upravit parkovací plochy tak, abychom celý prostor zpřehlednili. Zároveň doplňujeme nějaké výsadby včetně květin a stromů, abychom plochu celkově ochladili. Vzhledem k blízkosti silnice druhé třídy je nám jasné, že osobních aut a kamionů se nezbavíme, nicméně pomocí psychologických brzd a přechodů chceme docílit toho, abychom provoz alespoň zpomalili. Věříme, že tomu napomůže i ostrůvek při vjezdu do obce od Mikulova,“ zdůvodnila rekonstrukci centra obce starostka.

Milovickým se podařilo na opravy získat dvacetimilionovou dotaci. Devět a půl milionu pak obec zaplatila s pomocí úvěru ze svého.