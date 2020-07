Milovník krojů a lidových řemesel. Před 120 lety se narodil národopisec Bělík

Vratislav Bělík se narodil v Rouchovanech a od mládí se věnoval lidovým tradicím. Učitelské povolání ho zavedlo od roku 1918 nejprve na měšťanku do Moravského Krumlova a poté do Znojma, kde působil až do nacistického záboru pohraničí v osmatřicátém.

Vratislav Bělík. | Foto: archiv