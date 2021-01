To potvrdila i Zdena Wasserbauerová z Nadace pro transplantace kostní dřeně. „Za sedmadvacet let působení nadace platí pravidlo, že ze 120 zaregistrovaných dobrovolníků daruje jen jeden. Ve Svatobořicích-Mistříně je v registru 174 lidí a hned tři darovali, dokonce letos,“ přiblížila Wasserbauerová.

Ta přímo v této tříapůltisícové obci pomáhala s náborem do národního registru dárců dřeně.

„V letošním roce jsme dosáhli magického čísla sto tisíc registrovaných dárců. To je zhruba polovina naší cesty ke splnění letitého snu. Totiž, aby většina českých pacientů nalezla svého dárce u nás a nemuseli jsme je hledat v zahraničí,“ vysvětlil vedoucí lékař Českého národního registru dárců dřeně Pavel Jindra, který je primářem hematologicko-onkologického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň.

Dlouholetá osvěta

Právě tam odebírali krvetrvorné buňky dárcům ze Svatobořic-Mistřína. Těch bylo letos v České republice podle Wasserbauerové do šedesáti. O to víc vynikne hned trojice z jedné obce. Zatím ale stojí také dlouholetá osvěta v regionu a úspěšná náborová kampaň. „Vzpomínám si na rok 2016, kdy se u nás v ordinaci zaregistroval devatenáctiletý Filip Dobeš, první dětský pacient v republice po úspěšné transplantaci srdce. Ve vesnice se strhla velká vlna solidarity,“ zavzpomínala lékařka Miroslava Neduchalová, která je duší zdejších náborových kampaní.

Ta považuje dárcovství mladých mužů v době vrcholící koronavirové pandemie v obci za zázrak. „Je vidět, že naše úsilí mělo svůj význam, že osvěty není nikdy dost. V sousedním Německu, které má největší registr dárců v Evropě, je dárcovství jistou morální povinností každého mladého člověka. Doufám, že naši dnešní hrdinové jsou pro nás všechny vzorem i životní inspirací,“ řekla lékařka. Vzpomíná na velký nábor, díky němuž se snažili získat vhodného dárce kostní dřeně pro Dennise Urce právě ze Svatobořic-Mistřína, který onemocněl Hodgkinovým syndromem. Zdravotní sestry za dva víkendy odebraly dobrovolníkům více než čtyři sta vzorků krve.

Pomoc kamarádovi

Pomoci Dennisovi chtěl i Pavel Měsíček ze Svatobořic-Mistřína, který daroval kostní dřeň právě letos. „Chtěl jsem pomoct kamarádovi. Největší šanci měl od lidí z okolí. Tak jsme se do registru přihlásili všichni. Měl jsem sice strach z jehel, ten jsem ale pro Dennise překonal,“ svěřil se pětadvacetiletý muž. Dennisův dárce se nakonec našel v Německu. Přesto jeho kamarád zareagoval na letošní výzvu lékařů. „Pokud darcovství může pomoci, ať pomůže komukoliv. Po té, co se to povedlo, jsem si uvědomil, že jsem opravdu někomu pomohl. Je to asi nejlepší pocit v životě,“ svěřil se Pavel Měsíček.

Po té, co se dostal do užšího výběru následovaly postupně vyšetření, odběry i injekce na vyplavení krvetvorných buněk a po čtyřdenní aplikaci pak samotný odběr z pánevní kosti. „Ani mne to neoslabilo, za dva dny jsem normálně a bez problému fungoval,“ přiblížil jeden z trojice dárců ze Svatobořic-Mistřína.

Do Českého národního registru dárců dřeně mohou lidé vstoupit ve věku mezi 18 až 35 lety. „Pro nemocné je velice důležitá naděje, že pro ně někde dárce existuje. Tu naději mít mohou, pokud mladí lidé vstoupí do registru. Čím jsou mladší, tím se zvyšuje naděje na úspěšnou léčbu,“ dodala za Nadaci pro transplantace kostní dřeně Wasserbauerová.