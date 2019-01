Mikulov – Rovné podmínky by české zemědělství v Evropské unii zabily. Touto větou Petr Bendl šokoval ve středu v podvečer v Mikulově některé zemědělce z Břeclavska.

Ministr zemědělství Petr Bendl (vlevo) v Mikulově. | Foto: DENÍK/Michal Šupálek

Diskutovat s novým ministrem zemědělství o problémech, která je v současné době nejvíce trápí, přišli zejména vinaři. I když i těch byla v sále radnice nakonec jen hrstka.



„Musíme si uvědomit, že už dávno nejsme zdaleka poslední, kdo do Evropské unie vstoupil. Při nastolení rovných podmínek by nás země na východ od nás převálcovaly. Už jenom vzhledem k ceně práce,“ vysvětloval bývalý středočeský hejtman, který moravské vinařství rozhodně nevnímá jako nějaký speciální problém v oblasti zemědělství.



Vinaře spíše otevřeně připravoval na to, že dotační podpora se brzy znatelně sníží. A hrozí i další rány. „Evropská komise nás tlačí k tomu, abychom dali sedm procent půdy do klidu a třicet procent půdy začali povinně ozeleňovat. To je něco, s čím zásadně nesouhlasíme. A nejsme sami,“ přiblížil ostré střety na půdě Evropské unie. Evropská komise také podle jeho slov chce opustit způsob platby na hektar a přejít na platbu na produkci.

Značka Klasa

Bendl sází zejména na program rozvoje venkova. „Chceme podporovat lokální potraviny, značku kvality Klasa, prodeje ze dvora, farmářské trhy. Prostě každý způsob, jak legálními prostředky pomoci producentům potravin v České republice,“ slíbil.



„Na Klasu si bohužel jako vinaři nesáhneme. Je tam všechno, jenom ne víno. Je to škoda. Například vína oceňovaná značkou VOC by mohla být dána na úroveň Klasy, splňuje to podobné podmínky,“ navrhl mikulovský vinař Petr Marcinčák. A posteskl si i nad dalšími omezeními, které vinaři oproti potravinářům v podpůrných programech cítí.



„Určitě se na to podívám a proberu s představiteli Potravinové komory, co bychom mohli pro vinaře udělat. Najít nějakou míru podpory, aby se tam viděli i vinaři, je i mým zájmem. Nejenom tady, ale i v Čechách stoupá množství vypitého dobrého moravského vína,“ reagoval ministr, který si jižní Moravu vybral jako první region, který navštívil.



Bendl v Mikulově odmítl přímé intervence státu v podobě výkupů zemědělských plodin. Vyzvedl naopak důležitost protierozních opatření a udržení vody v krajině.„Jsem rád, že je tady slyšet velké volání po opatřeních chránících vodu v krajině. Pro ministerstvo zemědělství je to jedna z priorit,“ komentoval reakce některých přítomných zemědělců.



Dobrou zprávu vzkázal rybníkářům v nedalekých Pohořelicích. V zemích Evropské unie by se totiž měla otevřít možnost získání podpory v oblasti sladkovodních ryb.