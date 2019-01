Česko - Bojovat o rozpočet na příští rok, dokončit předsednictví, ale i obnovit program dotovaného školního mléka. To má v plánu nový ministr zemědělství Fischerovy vlády Jakub Šebesta.

Ministr zemědělství Jakub Šebesta | Foto: DENÍK

Všechna média píší, že státní rozpočet na rok 2010 bude hodně hubený a zřejmě se to nevyhne ani resortu zemědělství. Na dorovnání evropských zemědělských dotací, platby TOP UP, má chybět sedm miliard korun. Myslíte, že se Vám podaří o tuto částku rozpočet navýšit?



Tvrdit, že se nám podaří získat celou tuto částku, by bylo určitě velmi optimistické. Ale aby tato částka zůstala na nule, je také zcela nereálné. Rozhodně budeme bojovat, budeme ale také hledat úspory ve vlastních programech. Jsou některé, jejichž realizaci zkrátka odložíme. Nechci říct, že se nám podaří zajistit všechno, ale chceme zajistit alespoň část chybějících peněz.

Ve velice tíživé situaci jsou především producenti mléka. Jak se jim bude snažit ministerstvo pomoci?



Plánujeme například obnovit program školní mléko. Ale to není jediné opatření, začínají se zvyšovat dotace na podporu exportu. Jedná se také o podporu dojných krav v rámci takzvaného welfare (zachování pohody zvířat). Jsou tu 2,6 miliardy z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Tyto peníze nejsou sice jen pro chovatele skotu, ale jedno s druhým může působit pozitivně.

Během nedávných protestů zemědělci volali po zavedení minimálních výkupních cen mléka. Souhlasil byste s tímto opatřením?



Já nejsem přítelem tohoto opatření. Já jsem pro hledání jiných cest, jak pomoci. Zavedením minimální výkupní ceny mléka bychom se vraceli někam zpátky.

Nejednou zazněla kritika ze strany zemědělců vůči supermarketům, že neexistuje dohled nad jejich chováním a farmáři jsou jim vydáni na pospas. Měly by být řetězce podle vás více kontrolovány?



Co to je více kontrolovány? Pod kontrolou jsou už teď. Ve sněmovně je před třetím čtením zákon o významné tržní síle a je na poslancích, zda jej podpoří. Zatím nemám poznatky, že by měly být řetězce pod větším dohledem a také říkám otevřeně, že se zněním zmiňovaného zákona zatím nejsem blíže seznámen.

Na ministerstvu proběhlo několik změn na vedoucích postech. Jaké jste pro to měl důvody?



Chtěl jsem tu mít lidi, ze svého nejbližšího okolí, které znám. Určitě v tom nebyla žádná pomsta. Žádné další významné změny zatím do budoucna neplánuji. Jinou otázkou jsou poradci. Tím se budu zabývat, až se vrátím z jednání v USA (15. května).

Jakub Šebesta se narodil v roce 1948. Po absolvování střední technické školy vystudoval Zahradnickou fakultu se zaměřením na vinařství na Vysoké škole zemědělské (dnešní Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně). Vinařství se věnoval i po studiích, například jako inspektor kontroly vina na zemědělské a potravinářské inspekci. Od roku 1992 až do současnosti pak Státní zemědělské a potravinářské inspekci šéfoval. Je v nové úřednické vládě jediným Jihomoravanem. Bydlí v rodném Krumvíři na Břeclavsku, kde si před časem postavil nový domek.