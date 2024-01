Vlastní festival přiveze skupina Mirai i do Mikulova. Začal předprodej vstupenek

/FOTO, VIDEO/ Spousta zábavy, dobré jídlo, drinky a nevšední zážitek. To vše slibuje kapela Mirai na svém vlastním letním festivalu, se kterým zamíří také do zámeckého parku ve Slavkově u Brna nebo do Mikulova. Vstupenky na dvacátého července na Břeclavsku si fanoušci aktuálně koupí už v předprodeji.

Připomeňte si, jak kapela Mirai hrála předloni ve Vyškově. | Video: Marie Nezbedová