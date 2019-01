Miss v Číně: Obávám se oblékání kroje

Velké Pavlovice – Půvabná milovnice vína a dobrého jídla, rodačka z Velkých Pavlovic, Barbora Pleskačová, která se stala historicky první Miss víno, dnes odlétá do Číny. Důvod: reprezentace České republiky na světovém finále soutěže krásy Miss tourism queen of the year international.

Barbora Pleskačová z Velkých Pavlovic bude reprezentovat Českou republiku na soutěži krásy v Číně. | Foto: Král vín

Akce se koná v čínském Nanjingu. „Termín světového finále byl již dvakrát posunut. Naposledy z důvodu sjezdu Čínské komunistické strany," sdělil hlavní porotce Miss Víno Branko Černý. Soutěž v Zemi Rudého draka však nebude pouze o kráse. Na Velkopavlovičanku čeká především práce. „Na programu jsou výlety, setkání se sponzory, soustředění, focení i výuka. Před vlastním finále by mělo být několik předkol. Součástí prezentace je i kroj. Pochopitelně, že vezu velkopavlovický, ale mám zásadní starost s nadváhou v letadle i s tím, že se budu poprvé do kroje oblékat sama," obávala se Pleskačová. Bojovat mezi desítkami krásných dívek přitom nebude jen o pět hlavních titulů, ale mnoho dalších speciálních cen. „Například miss photogenic, miss body perfect, miss charm, miss personality, miss in national costume," vyjmenovala letošní Miss víno. Černý dodal, že výhodou velkopavlovické rodačky není jen krásný obličej a láska k vínu. „Ale i perfektní angličtina vybroušená zahraničním studiem. V kroji se cítí velmi přirozeně. Vždyť jej nosí od dětství na nejrůznější folklórní akce. Navíc paní Rájová ze Svatebního ráje ve Slavkově u Brna doplnila Bářin šatník o krásné reprezentativní šaty, které jistě porotu okouzlí," je přesvědčený Černý. Finálový večer je na programu druhého prosince. Celou soutěž budou mít šanci sledovat i čtenáři Břeclavského deníku. A to prostřednictvím takzvaného missího deníčku, který Pleskačová bude v Nanjingu pro redakci exkluzivně psát.

Autor: Veronika Schallenbergerová