Své o tom vědí i v břeclavské základní škole Jana Noháče. „Před časem došlo asi osm set metrů od školy dokonce k nehodě. Chlapec přecházel silnici a zatímco z jedné strany mu auto přednost dalo, z druhé už ne. Hocha pochopitelně srazilo,“ popsala událost ředitelka Ivana Karlínová. Škola se nachází blízko frekventované Lidické ulice.

Důvodů, proč rodiče své děti vozí, je více: pocit většího bezpečí, případně stejná cesta do práce. Mnozí ale způsobují naopak problémy. V Břeclavi došla situace tak daleko, že se vedení školy spojilo s policisty a rodičům pohrozilo pokutami. Od té doby si podle ředitelky Karlínové dávají pozor.

Ti, co jsou cool, chodí do školy pěšky

- Spolek rodičů při škole v dolnorakouském Purkersdorfu v okrese Sankt Pölkten přišel s iniciativou Coole gehen zur Schule. Tedy ti, co jsou cool, chodí do školy pěšky.

- Reaguje na novodobý fenomén rodičovských taxi. Podle statistik totiž v celém Rakousku až 150 tisíc dětí vozí rodiče denně do školy autem.

- Cílem pilotního projektu je zábavnou formou a odměnami motivovat děti (a rodiče), že chodit do školy pěšky může být dobrodružství.

Zdaleka však nejde pouze o Břeclav. Policisté v reakci pro Deník Rovnost upozorňují na to, že se mnozí rodiče v ranní časové tísni chovají bezohledně. Kromě rizikové dopravy se problém dokonce přehoupl i do potyček. V pozornosti tak jsou i hlídky strážníků.

Své o pravidelných sporech vědí rovněž ve Vyškově. U budov v ulici Na Vyhlídce a Nádražní jsou proto značky Kiss and Ride. Označují místa, kde mohou auta zastavit jen na dobu, kdy školáci vystupují či naopak nastupují. „Děti vozí do škol stále více rodičů. Je to dobový trend. Jsou s ním spojené i problémy. U školy v Nádražní ulici se už situace zklidnila a řada rodičů děti u značky vyloží a pokračují v jízdě,“ uvedl mluvčí vyškovské radnice Michal Kočí.

Tytéž problémy mají i na druhé straně hranice, v Dolním Rakousku. Řešit je tam začali po svém: pomocí projektu Coole gehen zur Schule. Tedy ti, co jsou cool, chodí do školy pěšky. Cílem je zábavnou formou motivovat děti, a potažmo i rodiče, že chodit do školy pěšky může být dobrodružství.

Nápad se zamlouvá třeba učitelce Kristýně Řezáčové z Podivína na Břeclavsku. „Projekt by se mohl osvědčit hlavně ve větších městech. Již nyní vidím jako velký problém, že děti vůbec nejsou zvyklé chodit. Většina výletů je o tom, že některé děti jen ztěžka funí za ostatními,“ zmínila Řezáčová jeden ze školních poznatků.