Drnholec /FOTOGALERIE/ – Celoroční činnost mladých hasičů uzavřelo okresní kolo hry Plamen na specializovaném hřišti v Drnholci na Starátku. V obou kategoriích se z vítězství radovaly děti z SDH Strachotín.

Cestu na Starátko našly děti z jedenácti sborů dobrovolných hasičů. Ty postavily deset družstev dětí do 11 let a osm týmů složených z dětí od 11 do 15 let. Do krajského kola postoupilo také družstvo dorostenců z Tvrdonic, a jednotlivci z Kobylí a jedna zástupkyně z Tvrdonic.