Nadšenci kvůli obnově území založili Nadační fond Apollo. „Záměrem je vrátit vzhled, jaký mívalo kdysi za Lichtenštejnů . Chtěli bychom to tady vyčistit, aby se zde opět dalo koupat, ležet na louce, opalovat se, procházet se a oddychovat. Chceme, aby to tady bylo opět krásné tak jako dřív,“ řekl Ševčík.

„Důležité je najít kompromis. Vím, že to bude složitý proces. Ještě v lednu se bude konat společná schůzka, kam přizveme i zástupce z Břeclavi, Lednice a nového majitele kempu Apollo. Věřím, že se konečně po čtyřiceti letech něco začne hýbat,“ je přesvědčený Ševčík.

S dalšími nadšenci již postupně obnovuje rozpadající se dřevěný mobiliář, likviduje povalující se odpadky, instaluje koše a snaží se areál udržovat.

„Děláme to nejnutnější, co máme povoleno. Víte, chodím sem pravidelně se psem, mám to tady rád už od mládí. Je smutné vidět, jak to chátrá. Nabudilo mě to, abych se chopil iniciativy,“ přikyvoval brzy šedesátiletý muž.

Cílem je nejen území zvelebit, ale do budoucna třeba i propojit s nedalekou lednickou kolonádou. Plány se už rýsují. Pracuje na nich krajinářský a zahradní architekt Přemysl Krejčiřík z Valtic.

„Připravujeme plán péče a drobných zásahů, které území zkultivují. V současnosti je zde totiž velký nárůst travin, jsou zde i ostružiny a další dřeviny, které sem nepatří. Chystáme dokumentaci, která místo zkulturní a umožní, aby se zde dalo opět slunit, koupat, a aby okolí chrámu opět sloužilo tak, jak má,“ potvrdil Deníku Krejčiřík.

Spojit různé zájmy ochranářů, památkářů a lesníků podle něj není nemožné. „Naopak. Zavázali jsme se k tomu už v zápisu do UNESCO,“ upozornil Krejčiřík.

Iniciativu vítají i správci Apollónova chrámu, partnerský pár Klára Vymazalová a Jaroslav Sojka. „Dlouhé roky se v okolí rybníka nic neděje. Je nutné najít kompromis se zachováním autenticity místa. Jde o hnízdiště vzácného druhu ptactva, máme zde památkově chráněnou stavbu. Poslední roky tady byla rekreace utlumená,“ uvedl Sojka.

A pokračoval. „Následně to zde zpustlo a objevily se nálety. Péče pokulhávala, přestože se ze strany Lesů České republiky opakovaně objevily snahy třeba o výsadbu zmizelých borovic. Ty se však, i kvůli pohybu až půl milionů turistů ročně a všudypřítomných stezek a cestiček, nakonec neuchytily,“ upozornil Sojka.

Obnovu si areál zaslouží i podle důchodce Petra z Lednice, kterého redaktorka Deníku zastihla u Mlýnského rybníka na procházce se psem.

„Je to krásný areál, a když se nebudeme starat, zpustne úplně. Podle mě je to místo, které má velký potenciál jako odpočinková klidná lokalita. Rozhodně jsem pro,“ přitakával.

Podobně hovořil i jiný nadšenec. A to historik Daniel Lyčka, díky jehož snaze opět vzniká téměř zmizelý Katzelsdorfský zámeček u Valtic.

„Stát nemá peníze, aby se staral tak, jak by měl. A pokud se toho nechytnou spolky nebo takoví blázni, jako jsme my, tak se zřejmě nic moc navíc dít nebude,“ krčil rameny Lyčka.