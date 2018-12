Jižní Morava – Třináct dní dovolené zbývá do konce roku Brňanovi Tomáši Hlaváčkovi. Vybrat si je nestihne, převést si však může jen pět. „Ty, které si převedu, musím vyčerpat v prvních měsících roku,“ poznamenal.

Zimní dovolená, ilustrační foto | Foto: Deník/ Michal Fanta

Zaměstnavatel musí určit čerpání dovolené tak, aby si ji lidé vybrali vcelku a do konce kalendářního roku. „Legislativa počítá i s výjimkami, a to jsou buď překážky v práci na straně zaměstnance nebo provozní důvody na straně zaměstnavatele. Například pro rodiny s malými dětmi je výhodou možnost převedení do příštího roku a dovolená v období školních prázdnin,“ uvedl předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář.

Zbylé dovolené

Zaměstnanci ve veřejné sféře mají nárok na dovolenou ve výši pěti týdnů. Dovolená pedagogů a akademiků činí osm týdnů.



Zákoník práce umožňuje přesun dní do dalšího roku, upřednostňované je ale čerpání v jednom roce.

Dopravní podnik města Brna zaměstnává téměř dva a půl tisíce lidí. Vedení společnosti se snaží o to, aby zaměstnanci čerpali dovolenou v daném roce.

„Pokud jsou překážkou osobní nebo provozní důvody, zaměstnanci si vezmou dovolenou, až překážky pominou. Není běžné ji převádět do následujícího roku. Nyní nezaznamenáváme výrazné zůstatky dovolených,“ sdělila mluvčí společnosti Hana Tomaštíková.

Převádění dnů do dalšího roku neumožňuje například Česká pošta. „Lze to povolit jen ze závažných důvodů,“ informoval mluvčí Ivo Vysoudil.

Všechny volné dny si nestihli užít ani zaměstnanci koordinátora jihomoravské dopravy společnosti Kordis. „Prosinec je problematický a ne všichni mohou mít volno. Vyjdeme zaměstnancům vstříc počátkem roku,“ řekl ředitel firmy Jiří Horský.