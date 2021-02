V neposlední řadě mu není cizí ani sklenice dobrého vína. Vede totiž rodinné vinařství, jehož kořeny sahají až do poválečného období roku 1945. S manželkou žije v Milovicích celý život. „Naše tři dcery vedeme k tradicím, každá má svůj kroj,“ prozrazuje. Břeclavskému deníku Rovnost v krátkém rozhovoru prozradil, kde viděl bílého daňka, proč má rád Vietnam nebo proč by se rád setkal s Karlem IV.

V čem jste společensky aktivní?

Jsem hospodář místního Mysliveckého spolku Palava Pavlov, předseda zdejšího fotbalového klubu Tělovýchovné jednoty Milovice, dále jsem vinař, ale žádný spolek nemáme. S ostatními vinaři kamarády se domlouváme na akcích.

Jaké akce pořádáte?

Organizujeme výstavu vín a na začátku prosince svěcení vína. Výstava vín je největší akce v Milovicích. Na výstavu vín tady bývá pět set lidí. Vystavují vinaři místní i přespolní. Milovických je tak dvacet až třicet procent, zbytek je z okolních vesnic a celého Břeclavska z okruhu čtyřiceti kilometrů. Při výstavě vín nám hraje cimbálovka a mívali jsme i živou kapelu, ale poslední ročníky ývá celý den cimbálovka a večer DJ. A na našem pořadatelském týmu jsou i hody.

A jak je to s vaším mysliveckým spolkem?

Pro veřejnost neděláme nic, je nás tam patnáct členů, z toho většina jsou pánové nad šedesát let. Aktivních je nás tady tak pět nebo šest co děláme myslivost tak, jak se má. Míváme společný hon na konci listopadu nebo začátku prosince.

Jak vzpomínáte na poslední společný hon?

Měli jsme ho na konci roku 2020. Jen jsme nemohli dělat poslední leč, kdy jdeme společně do hospody na pivo, to se samozřejmě nedělalo, ale samotný hon jsme měli.

Co jste lovili?

Drobnou. Hlavně bažanty, protože zajíců je tady málo. Rok byl takový, jaký byl, propršený, takže zajíců ubylo. Na jaře asi uhynuli.

Jakou máte největší ulovenou trofej?

Dva muflony z okolí. Minulý rok se dělal interní odlov, protože CHKO Pálava požadovala odlov muflonní zvěře, která se přemnožila a dělala na Pálavě škody, jak se spásáním, tak podupáním okrasných rostlin. Bylo tady sto dvacet nebo sto čtyřicet kusů mufloní zvěře a byla potřeba dostat se na padesát kusů. Tomuto požadavku CHKO Pálava jsme vyhověli. Byla to zásluha všech pálavských obcí, hlavně Klentnice, Perná, Horní a Dolní Věstonice.

Co dělají myslivci v zimě?

Intenzivně se věnujeme přikrmování zvěře a odlovu, protože se plní plán lovu dle mysliveckého kalendáře. Myslivecký rok je od 1. dubna do posledního března.

Jaký zajímavý kousek jste v okolí Milovic viděl?

My tady vysokou zvěř moc nemáme, protože máme obory. Jedna je v Bulharech a druhá v Klentnicích. Lesa moc nemáme, máme převážně polní honitbu a ještě z polní honitby je šedesát hektarů Novomlýnské nádrže. Co bylo zajímavé, tak albín daněk, byl úplně bílý, ale už ho asi někdo ulovil, protože nejde vidět. Ale v místním lese určitě žil.

Jaké máte plány na tento rok?

Chceme pořešit odprodej ulovené zvěřiny. Musíme také zařídit nové chlazení na zvěřinu, když se odloví. Výkup zvěřiny není výhodný, budeme se tedy snažit rozprodávat to sami mezi známé a další zájemce. Hodně nás to zdržuje.

Máte v Milovicích klubovnu?

Máme tady sklad, kde máme krmení a na vrchu je klubovna, kde se ale vůbec nepotkáváme. Spíš se potkáváme na velké myslivně, co máme v Pavlově.

Jak příliv lidí v lese ovlivnil zvěř?

Zvěř vychází mnohem později, než jsme byli zvyklí. Dříve zvěř vycházela ještě za denního světla, než zapadlo slunce, ale teď vychází, až zapadá slunce a je tma. Z denní zvěře se stává noční.

Jaký máte plány s vinaři?

Počítáme, že budeme organizovat výstavu vín, což by mělo být 15. května. Doufám, že nám to vyjde, ale nevím, jak to všechno bude. Loni se nám to nepodařilo, tak uvidíme.

Jak vás postihly vlny pandemie?

Obec to určitě postihlo. Přijíždělo méně lidí, turistů a odpadl i prodej vín. Musíme počkat na léto, anebo to vyřešit nějak jinak. Uvidíme.

Co říká vaše rodina na to, co děláte?

Není žádný problém, naopak mě motivují, pomáhají. Mám skvělou manželku, která mě hodně podporuje. Manželka i já jsme se tady narodili, žijeme tady celý život, takže vedeme i naše děti, tři dcery, k místním tradicím. Každá má svůj kroj, babička kroje dokonce šila.

Teď z jiného soudku, jaké je vaše nejoblíbenější destinace na dovolenou?

Určitě Česká republika a oblíbil jsem si hodně i Slovensko, tam je nádherná krajina. Nízké Tatry mám nesčetněkrát projité, tam se mi hodně líbí a navíc je to kousek. Zpětně jsem měl možnost navštívit na měsíc Vietnam, byl to nádherný zážitek. Každému bych doporučil tam jet, nejen kvůli krajině, ale kvůli lidem. Vietnamci vám vždy pomohou v jakékoliv situaci jsou vstřícní. Zajímavé jsou i tunely z války.

Jste ale spíš na hory než moře?

Rozhodně na hory. Myslivec ve mně se nezapře. Plánuji jet do Jeseníků, už se těším, až se tam budu procházet zasněženou krajinou, lesy a kopci. Tady sněhu moc nemáme, takže si ho tam jedeme užít.

Jaká je kniha z dětství, na kterou vzpomínáte?

Já toho moc nenačetl, spíš jsem lítal někde po venku.

Film, který vás vždy pobaví?

České komedie od Svěráka, Menzela. Například na Samotě u lesa, S tebou mě baví svět, Švejk. Prostě české komedie a nesmím zapomenout také na české pohádky, ty jsou nádherné.

Nejoblíbenější jídlo a dáte recept?

To já vám nedám, protože neumím vařit, všechno nechávám na mojí manželce a také matce, která umí právě tu zvěřinu perfektně připravovat. Já jsem strávník, že sním úplně všechno a samozřejmě pochválím. Neremcám, nejsem vybíravý. Nikdy nenechám žádné zbytky, to je ta pochvala. Mám rád všechno. Ve Vietnamu jsem ochutnal i potkana.

Jaký doporučíte výlet ve vašem okolí?

Je tady spoustu zajímavých míst, například kolem přehrady. Vezmu si dalekohled a rád chodím do obory se podívat na zvěř. Kdybych měl být konkrétní, tak Klentnice, Sirotčí hrádek, tam je pěkně. Dole, pod hrádkem je navíc hezké hřiště, hrávali jsme tam fotbal.

S jakou historickou osobností byste se rád potkal a proč?

Mám rád víno, takže asi s Karlem IV. Kvůlo vínu. Vinnou révu sem sice přivezli Římané, ale Karel IV. dal lásku k vínu všem do podvědomí a v jeho období se zde začala hodně pěstovat.

Jaké víno máte nejradši?

Nepreferuji odrůdu. Mám rád suchá vína.

Kdo vás k těmto koníčkům přivedl?

Na vinařství a myslivost mě přivedl můj tatínek. Měl vystudovanou Vinařskou školu ve Valticích, vinařství ale nebyla jeho hlavní pracovní činnost. Doma, ve volném čase, si pěstoval vinnou révu a dělal víno a čím byl starší, tím se tomu víc věnoval, já jsem mu pomáhal a učil se od něj. Pak mi to předal, jak šel do důchodu, ale pořád mi pomáhá.

RENATA SPOTZOVÁ