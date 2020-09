Hustopečští měli štěstí. Město totiž dostalo zpětně možnost získat dotaci z integrovaného operačního programu. „Před čtyřmi lety jsme žádali o dotaci na bezbariérovost pro školu Nádražní i Komenského. Získali jsme ji nicméně jen pro Komenského školu. Protože zbyly peníze, oslovili nás, zda nechceme upravit původní projekt a dotaci dodatečně přijmout. Souhlasili jsme,“ přiblížila starostka Hana Potměšilová.

Radní již vybrali zhotovitele stavby. Vysoutěžená cena je 4,6 milionu korun. Hotovo má být příští rok v květnu. „Součástí projektu je výtah nebo třeba sociální zařízení pro vozíčkáře,“ zmínila ředitelka školy Ivana Matějíčková.

Tamní se ale také chystají podpořit přírodovědné, polytechnické a jazykové vzdělávání. „Vznikne zde multimediální jazyková učebna, která zároveň ale bude sloužit i pro další předměty. Moderního vybavení a nábytku se dočká i učebna chemie. Rádi bychom do těchto učeben pořídili i nějaké měřící přístroje, polytechnické hračky, stavebnice Lega a podobně. To proto, aby děti učení bavilo,“ popsala ředitelka školy.

Hustopečští mysleli i na kybernetickou bezpečnost. Dojde k propojení počítačů a dalších elektronických zařízení v počítačové síti a k zajištění bezproblémového připojení k internetu. „Jednou z částí projektu je zajištění konektivity. V počítačové učebně vytvoříme takzvaná hnízda nebo čtyřlístky, každý žák bude mít vlastní počítač, a učitel bude moci vzdáleně tyto počítače ovládat. Věřím, že je reálné dokončit tyto části projektu do konce kalendářního roku,“ věří Matějíčková.

Hustopečští radní současně přemýšlejí, zda nepostavit novou stavbu, která by v budoucnu poskytla zázemí žákům prvního stupně Základní školy Komenského. „Stávající budova je stará, ve všech třech patrech jsou třídy. Přístupná je navíc jen po schodišti. Jako město jsme museli rozhodnout, co s ní dál tak, aby odpovídala standardům jednadvacátého století. Prošli jsme si to s odborníky i se stavební komisí a po všech posouzeních se spíše přikláníme k tomu, abychom v areálu školy postavili budovu novou. Zároveň uvažujeme i o tom, jak bychom využili dosavadní prostory,“ uvedla starostka Potměšilová.