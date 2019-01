Břeclav – Vedení břeclavské radnice výrazně omezí moravistické aktivity. Předseda politické strany Moravané z toho není nadšený.

Moravská vlajka - ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Vyvěšování moravské vlajky, Moravský den, předávání Moravských orlic. A časté zdůrazňování nerovného postavení Moravy vůči Čechám, zejména pak Praze. Předešlé vedení břeclavské radnice, hlavně starosta Dymo Piškula (SNK Evropští demokraté), horovalo pro Moravu. Časy se ale mění. Nová garnitura se netají tím, že její nadšení pro moravanství není zdaleka takové.

„Vnímám tuto věc jako ryze osobní každého člověka. I já jsem v tomto směru prošel určitým vývojem. V prvním sčítání jsem se přihlásil k moravské národnosti, dnes se ale cítím být spíše Čechem, který je původem z Moravy,“ vyjádřil se starosta Břeclavi Oldřich Ryšavý z ČSSD.

V moravistických aktivitách svého předchůdce, včetně vyvěšování moravské vlajky, proto nehodlá pokračovat. „Nevidím důvod, proč rozvíjet nacionalistické až separatistické tendence. Přirozeným symbolem je pro nás vlajka Jihomoravského kraje, jehož jsme součástí. Proč by mělo město podporovat například řád Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana? Takové projekty nebudu mít podporu současného vedení města,“ má Ryšavý jasno.

Předseda politické strany Moravané Jiří Novotný není z očekávané změny kurzu radnice nadšený. „Břeclav byla v uplynulém období v rámci moravského hnutí velmi výrazná. I spousta dalších starostů na Moravě, i když patří do jiných politických stran, inklinuje k moravanství. Není to zdaleka jen o našich stranících. Byla by určitě škoda, kdyby se v Břeclavi mělo v tomto směru něco změnit. Viděl bych v tom něco, co se v češtině nazývá přizdisráčsví,“ nebral si Novotný servítky.

„Vše záleží na vnitřní identitě nových vládců Břeclavi. Doufám, že když se narodili na jižní Moravě, že mají moravanství v krvi. Nevím, proč by se měl někdo bát vyvěšovat moravskou vlajku, když je Břeclav moravské město. Jen doufám, že se vedení radnice nebude zesměšňovat a odstraňovat například sochy symbolizující moravanství,“ pokračoval šéf Moravanů.

Podle břeclavského místostarosty Miloše Petrů se ale dá vztah k Moravě vyjádřit i jinak. „Já osobně se určitě cítím být Moravákem a Podlužákem. Od dětství hraji v cimbálové muzice, chodím v kroji. Vztah k tomuto kraji ale vyjadřuji jinak, než že bych se prohlásil Moravistou,“ sdělil člen KDU–ČSL.

Třeba v případě Moravského dne jsou podle něj hlavním problémem vysoké náklady akce. „Byla to poměrně drahá záležitost, náklady se loni vyšplhaly na sedm set tisíc korun. Jen nakoupený historický program stál dvě stě padesát tisíc. Na takové moravanství nyní opravdu nemáme. Uvažujeme ve stejném termínu o daleko menší akci, která by nemusela mít název Moravský den, ale například Karneval v ulicích,“ prozradil místostarosta Pe­trů.

O případném vyvěšování moravské vlajky musí podle něj rozhodnout rada města. Jak by hlasoval on sám, to bez informací o pozadí této akce nebyl schopen říct.

Názory obyvatel Břeclavi na pokračování moravistických aktivit ve městě se různí. „Ne se vším, co dělalo minulé vedení, souhlasím. Ale Moravské dny a vyvěšování moravské vlajky, to určitě ano. Patří to k Břeclavi,“ myslí si například Ladislav Burian.