Po potvrzení evropské dotace podepsali zástupci Jihomoravského kraje a Škody Transportation před Vánocemi 2019 smlouvu. Celkem pět a půl miliardy korun pokryla dotace, na svůj podíl si kraj vzal úvěr. „Kromě nákupu souprav je součástí zakázky i jejich plný servis po dobu třiceti let,“ popsal tehdejší náměstek hejtmana pro dopravu Roman Hanák.

Výrobu zbrzdil koronavirus

Kvůli koronaviru se výroba nových vlaků zpozdila, nakonec začaly všechny jezdit od června minulého roku. „V provozu je aktuálně všech sedmatřicet souprav, které kraj zakoupil. Na linkách S2, S3, S9 a S51 jezdí od loňského léta,“ potvrdila mluvčí kraje Helena Ondřejová.

Nové soupravy cestující přepravují na nejfrekventovanějších linkách S2 z Brna do Blanska a Křenovic horního nádraží a S3 z Brna do Tišnova a Židlochovic nebo Hustopečí. Dále také na lince S9 z Břeclavi přes Hodonín do Starého Města a S51 ze Šakvic do Břeclavi.

Do jedenatřiceti vlakových souprav se vejde tři sta deset sedících cestujících a šest menších souprav pojme sto čtyřicet sedících lidí. Mají jednotný barevný vzhled a vlaky získaly jméno Moravia. Konkrétně soupravy pak mají názvy po odrůdách vinné révy. „Už po cestě do práce můžete jet třeba v Müllerce, Chardonnay nebo Merlotu,“ řekl před časem hejtman Jan Grolich.

Ani vlaky Moravia však nejsou úplně bez potíží. Představitelé Jihomoravského kraje přiznali, že zaznamenali problémy s otevíráním dveří při nástupu a výstupu. „Na odstranění problému se postupně pracuje a očekáváme, že by měl být během zhruba měsíce vyřešen,“ poznamenala mluvčí Ondřejová.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Na jihu Moravy přibudou v příštích letech pravděpodobně další nové vlaky. Na rozdíl od Moravií však už nebudou v majetku kraje. „Aktuálně připravujeme soutěž na dopravce, kteří budou pořizovat nové hybridní vlaky. Jihomoravský kraj aktuálně nepředpokládá, že by pořizoval další vlaky do svého vlastnictví,“ uvedla Ondřejová.