Tornádo jim vzalo domovy. Likvidovat následky povodní vyrazili lidé mezi prvními.

„Nejeli jsme pomoct proto, že bychom měli pocit, že musíme někomu něco oplácet. Spíš proto, že člověk nikdy neví, kdy se sám v podobné situaci octne. My konkrétně jsme pomoc po tornádu nepotřebovali, ale kamarádovi – hasiči z Hrušek, který tam jel s námi, vzalo dům. K nám na jih Moravy přijela kvanta lidí, díky nimž jsme situaci zvládli. Přijde nám lidské, abychom totéž udělali i my,“ vypráví Deníku mladá žena.

Na Jesenicko se parta sedmi přátel vydala minulý čtvrtek. „V postižených obcích je dobrovolníků stále velký nedostatek. Pořád jsou lidé, ke kterým se pomoc ještě nedostala. Ne všude totiž už voda opadla. Byli rádi za každou pomocnou ruku. Kamarádi, kteří tam byli přes celý víkend, vyprávěli, že se přebrodili přes klesající řeku k lidem, které ani po týdnu ještě nikdo nenavštívil. Že oni byli úplně první,“ překvapuje Sopková.

Zajišťovat nejnutnější věci začali dobrovolníci z tornádových obcích ihned ve chvíli, kdy se dozvěděli, že jsou silnice již průjezdné.

„Potěšilo mě, jak se lidé od nás semkli a hned začali nosit humanitární pomoc, nejrůznější potřebné věci, ale i peníze. Za ty jsme pak nakoupili kolečka, lopaty a další pracovní nářadí, kterého je tam pořád ještě málo. Kamarád hasič tam dokonce odvezl i čtyřkolku, kterou nechal svým kolegům hasičům, aby s ní mohli rozvážet pomoc do méně přístupných míst,“ zmiňuje dobrovolnice.

Když se na Jesenicko chystali, tušila, že půjde o křest ohněm. „Počítala jsem s nejhorším, ale vidět situaci na vlastní oči je ještě děsivější. Na člověka tam dýchne jakási příšerná bezmoc. Jedna paní chtěla zachránit skalku s květinami. Na ní ale leželo asi půl metru bahna. Říkali jsme jí, že z vlastní zkušenosti víme, že bude možná lepší ji celou shrnout a zbudovat znova. Jiná zase tvrdila, že pomoc nepotřebuje, že to zvládne. Nemohla se dostat do ani zahrady. Nakonec nás tam všech sedm strávilo prací půl dne,“ popisuje Sopková.

„Povodně jsou horší“

Řada lidí, s nimiž se v obcích potkali, byla zpočátku spíše nedůvěřivých. „Snažili jsme si je ale získat. Říkali jsme, že jsme zažili tornádo, a že jsme jim přišli pomoci proto, že i my jsme tehdy pomoc potřebovali. A oni že tu pro nás byli. Jen se usmáli a přijali nás,“ říká žena z Moravské Nové Vsi.

Důsledky řádění velké vody se podle ní s těmi, které v obcích na Břeclavsku a Hodonínsku lidem připravilo tornádo, srovnat příliš nedají.

„Povodně jsou horší. Když u nás přišlo tornádo, byl začátek léta, uklidily se cesty a mohli jsme odklízet, bourat a stavět. Tady je voda, nejprve se musí počkat, až opadne. A potom se čeká, aby se člověk na postižená místa vůbec mohl dostat, nazout gumáky a vzít do ruky lopatu. My jsme měli štěstí, že přijelo množství studentů, kterým skončila škola. Teď přichází podzim. Nesrovnatelná je taky plocha, jakou oba živly zasáhly. Tornádo jen kousek, voda ale kus obrovský,“ porovnává Sopková.

Pokud to půjde, pomáhat do obcí na Jesenicku by s přáteli ještě ráda vyrazila. „Než jsme jeli poprvé, spojili jsme se s vedením obce, konkrétně s Českou Vsí, a zeptali se, co je potřeba. Jakmile jsme přijeli na místo, vyložili jsme pomoc, ohlásili se a oni nás už poslali do konkrétních ulic, kde bylo nutné pomáhat. Organizace z jejich strany fungovala naprosto skvěle. Vím ale, že tomu tak nebylo všude,“ podotýká jedna z dobrovolnic.

Krátce před dojetím do cíle jim navíc jedno z plně naložených aut vypovědělo službu. „Museli jsme ho odtlačit za křižovatku a zatáhnout do nedalekého servisu. Dosud nevíme, co s ním vlastně je. Kamarád měl naštěstí svoji dodávku z části prázdnou, tak jsme tam všechny věci přeložili,“ vzpomíná teď už s úsměvem mladá máma dvou dcer.