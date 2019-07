„Pustili jsme se do oprav, které nás vyjdou asi na 1,2 milionu korun,“ potvrdil tamní starosta Marek Košut. V městyse kromě toho také intenzivně pracují na opravách interiéru tamního spolkového domu, kde mimo jiné sídlí i základní umělecká škola. „Celkově půjde za opravy ve výši asi 1,5 milionu korun,“ uvedl starosta.

Na konci prázdnin by Neoveští měli začít také s kompletní rekonstrukcí silnice. „To je projekt za šest milionů. Hotový by měl být do konce roku,“ řekl Košut.