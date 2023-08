Plánované opravy se dotknou samotných tříd. Pracovníci firmy totiž mají školu opatřit novou elektroinstalací i vzduchotechnikou s rekuperací. Navíc tady přibude nové schodiště i výtah. Z venku se pak obnoví ještě fasáda. „Záleží na firmě, kdy začne. Stavba je na jedenáct měsíců,“ sdělila starostka městysu Zuzana Jandáková. Na zakázku za přibližně čtyřicet milionů korun získala obec devadesátiprocentní dotaci z ministerstva pro místní rozvoj.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Obnova školy se totiž dostala mezi sedmadvacítku podpořených a schválených projektů potornádového balíku. „Ministerstvo schválilo dotace na sedmadvacet projektů ve výši téměř tři sta milionů korun,“ uvedla v tiskové zprávě mluvčí resortu Veronika Hešíková.

Jenže kromě peněz a samotné obnovy historické stavby musejí Novoveští vyřešit otázku prostor pro vyučování více než stovky žáků. Kvůli tomu do městyse přibude ještě provizorní škola, která vznikne díky komplexu pětadvaceti kontejnerů. „Jednadvacátého by je měly navést a třiadvacátého nám je mají předávat. Během tří dnů by je tak měli připravit smontované. Na jednu třídu by měly být zapotřebí tři kontejnery. Každopádně bychom chtěli čtvrtého září zahájit nový školní rok,“ sdělila ředitelka základní školy v Moravské Nové Vsi Hana Grossmannová.

Stěhování před rekonstrukcí tornádem poškozené budovy základní školy v Moravské Nové Vsi. Na hodiny tělocviku zamíří žáci do opravené sokolovny.Zdroj: Deník/Petr TurekKromě provizoria kontejnerů by děti měly využít také novou, po tornádu opravenou přístavbu školy a pro tělocvik pak sokolovnu, kterou se obci podařilo nechat opravit tak, aby místním mohla letos na jaře už sloužit.

Mezi dotačně podpořenými projekty má tornádem stižená obec, ale i další obnovu. „Máme devět budov v majetku městyse, z toho bylo sedm poškozených a dvě jsme museli zbourat. Ze stejného dotačního balíku se tak opravovaly i další budovy. Nyní je na řadě také radnice. Teď budeme předávat co by staveniště s měsíčním rozdílem radnici a základní školu. Ještě nás čeká obnova smuteční obřadní síně,“ vysvětlila Jandáková.

Žádosti do zmíněného dotačního balíku mohly obce či kraj podávat do konce června minulého roku. Kromě Moravské Nové Vsi ministerská hodnotitelská komise schválila také obnovovací projekty ze sousedních Hrušek, Mikulčic, dále také Lužic či Hodonína, a dále také z Jihomoravského kraje. Mezi nimi je například chystaná Novostavba dílen Integrované střední školy v Hodoníně, které mají vyrůst na místě těch tornádem zdemolovaných.

Nový titul Obnova obecního a krajského majetku po živelných pohromách v roce 2021 se pak zájemcům otevřel letos v druhé polovině července a s tím, že žádosti je možné podávat do konce května příštího roku. „Celkem na podporu obnovy území postiženého tornádem poskytne ministerstvo přes 438 milionů korun,“ dodala mluvčí ministerstva.