Se zpožděním se nyní dostanou cestující z Břeclavi do Moravského Žižkova. Kvůli opravě zhruba čtyřkilometrového úseku silnice III/4231 jezdí autobusy linky 542, která vede mezi Hustopečemi a Břeclaví, po delší trase. „Po dobu výluky linka 542 projede z Břeclavi kolem Ladné a Podivína a přes Velké Bílovice zajede do Moravského Žižkova, tam se otočí a pojede dále po zastávkách ve směru na Hustopeče,“ vysvětlil mluvčí koordinátora hromadné dopravy na jihu Moravy firmy Kordis Květoslav Havlík.

Silničáři opravují úsek silnice u Moravského Žižkova ve směru na Břeclav. | Foto: Deník/Michal Hrabal

Autobusy po dobu oprav nestaví na zastávkách Moravský Žižkov, Prechov dvůr a Moravský Žižkov, Benátky. Cestující si prodlouží trasu o zhruba deset minut. Omezení má skončit v pátek 18. srpna. „Už za provozu budou silničáři obnovovat vodorovné dopravní značení," uvedla mluvčí Jihomoravského kraje Alena Knotková. Opravovaný úsek je neprůjezdný, objízdnou trasu přes Prušánky nebo Velké Bílovice tak musí volit také řidiči aut.

Výluka ovlivní i lidi využívající linku 556 z Podivína do Hodonína. „Vzhledem k jen malému zpoždění bude snaha, aby linka 556 na příjezd linky 542 čekala, nebude to však vždy možné slíbit,“ upozornil Havlík.

Na dosavadní špatný stav části silnice mezi Moravským Žižkovem a Břeclaví měla vliv oprava úseku silnice I/55 mezi Břeclaví a Moravskou Novou Vsí, která skončila letos v květnu. Moravským Žižkovem totiž tehdy vedla v jednom směru objízdná trasa a obcí kvůli tomu projížděly i plně naložené kamiony. O problémech Deník informoval.

Zdroj: Deník/Michal Hrabal

Polovinu zmíněného úseku silnice opravuje Ředitelství silnic a dálnic jako součást kompenzace za dřívější objízdné trasy. „I druhá polovina silnice už ale vykazovala značný stupeň opotřebení, a proto Správa a údržba silnic využila možnosti připojit se k této opravě,“ zmínila mluvčí Knotková.

Špatný stav silnice kvůli objížďce potvrdil i starosta Moravského Žižkova Josef Osička. „Silnice nebyla v dobrém stavu ani předtím. Ale kvůli objížďce na jaře se situace ještě zhoršila. Asfalt se lepil kamionům na kola a vznikaly tak na silnici větší díry,“ řekl Deníku Osička.

Za současnou opravu úseku je rád, má však výhrady k přípravám na rekonstrukci. „Těší nás, že silnice bude opravená, ale chaos kolem toho je tristní. Vše se dělalo na poslední chvíli. Myslím, že to s námi měli projednávat dřív. Ale tak to bylo, i když opravovali silnice z Hodonína do Břeclavi,“ postěžoval si starosta Osička.

Správa a údržba silnic zaplatí za opravu přes čtyři miliony korun bez daně, náklady ze strany Ředitelství silnic a dálnic by měly být obdobné.

Už dříve silničáři opravili také poničený úsek na začátku Moravského Žižkova směrem od Prušánek, kde jak Deník upozornil, některým autům na jaře odlétly při průjezdu poklice od kol.

Spoluautorkou textu je ALŽBĚTA KADLECOVÁ