„Je to tady šílenost. Vidíte sám, jede kamion za kamionem. Neuděláme ale nic, kudy jinudy by objízdnou trasu vedli? Doufáme aspoň, že práce stihnou dodělat v termínu,“ svěřila se Žižkovanka Hromková.

Silnice I/55 v úseku mezi Břeclaví a křižovatkou u Moravskou Nové Vsi a Prušánek nabízí už několik dnů dvě rozdílné možnosti průjezdu. Zatímco od Břeclavi je s omezenou rychlostí plynulý, naopak při cestě od Hodonína čekají na řidiče dvě varianty objízdných tras v hustém provozu.

Mapa uzavírky a objízdných tras kvůli opravě silnice I/55 mezi Břeclaví a Moravskou Novou Vsí.Zdroj: Deník/VLP ExternistaPři kratší možnosti k přivaděči na dálnici D2 se trasa prodlouží z necelých sedmi na třináct kilometrů přes Prušánky a Moravský Žižkov. Při cestě přes Velké Bílovice, kolem Podivína ve směru do samotné Břeclavi pak dokonce na dvacet kilometrů. Kromě řidičů si ale na narůstající provoz stěžují zejména obyvatelé Prušánek a Moravského Žižkova, tedy obcí přes které vedou obě objížďky. Řada z těch, kteří bydlí v užších ulicích, upozorňuje i na to, že kvůli projíždějícím náklaďákům se brzy budí nebo špatně spí.

„Prožíváme to docela těžce. Můžeme sledovat, jak projíždí jeden kamion za druhým. Nejhorší je to v ulici na Moravský Žižkov, kde jsou domy hodně blízko silnice, takže tam auta dokonce lidi budí,“ upozornil zdejší starosta Zbyněk Němeček.

V Prušánkách mají dokonce i aktuální statistiky, podle kterých se intenzita dopravy výrazně navýšila ve směru na Moravský Žižkov a dál na Velké Bílovice. „Například v pondělí nám tady za jednu hodinu projelo 149 kamionů a 366 osobáků, což je ale nyní přes den úplně běžné,“ poukázal na nejnovější zjištění starosta Prušánek.

Jak řekl, i když měli minimum času na přípravu, podařilo se sehnat a naistalovat značku upozorňující na zvýšený počet chodců. A nejen to. „Naštěstí nyní máme v plné sestavě obecní policii, takže máme všechny tři kritické přechody pojištěné mezi sedmou a osmou ráno, když se chodí do školy. Navíc strážníci objízdnou trasu kontrolují a každodenně tady měří rychlost,“ upozornil Němeček.

Právě zajištění přechodů pro chodce ocenila i řidička linkového autobusu Petra Imrichová. „Často se totiž setkávám s tím, že jinde řidiči chodce ani nenechávají přejít,“ přiblížila své postřehy profesionální řidička.

Za nejhorší úseky považuje ty, které jsou na objízdné trase ve špatném stavu. Zároveň upozornila na vyskytující se nebezpečí při couvání kamionů zpátky na objízdnou trasu nebo na mnohem horší možnosti pro výjezd na hlavní silnici z té vedlejší.

Například ze žižkovské točny musela na vhodný a bezpečný okamžik pro vjezd na hlavní silnici čekat i deset minut. Další oslovení lidé v Prušánkách či Moravském Žižkově si stěžovali především na zvýšený ruch i zhoršené ovzduší a také v některých případech i na vibrace, kvůli kterým se chvějí i hrnky v kredenci.

Cena: 77 milionů

Opravu silnice I/55 mezi Břeclaví a Moravskou Novou Vsí zahájili dělníci poslední březnový pátek. Podle mluvčí Ředitelství silnic a dálnice Lucie Trubelíkové práce zahrnují odfrézování krytu, opravu lokálních poruch a novou pokládku ložní a obrusné vrstvy a také obnovu vodorovného dopravního značení. „Oprava vyjde na sedmasedmdesát milionů korun a dokončíme ji nejpozději v červnu,“ sdělila mluvčí Trubelíková.

Provoz na silnici I/55 je možný jen jednosměrně, a to ve směru z Břeclavi do Hodonína. Pro opačný směr jsou značené objízdné trasy, které vedou přes Prušánky, Moravský Žižkov, Velké Bílovice, Podivín a Ladnou. Objížďka je zatím naplánovaná do poloviny května. Objízdná trasa pro autobusy vede přes Tvrdonice a Kostice.