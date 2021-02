Začít chce ještě letos. "Máme již stavební povolení, dokonce i vysoutěženou firmu. Co se nám však nedaří, je dotáhnout do konce dotaci. Stále čekáme na její schválení. Věřím, že jasno bychom měli mít v řádu týdnů," přiblížila aktuální stav morkůvecká starostka Brigita Petrášová.

Rybník o rozloze necelých pěti hektarů se má rozkládat podél cesty ve směru na Boleradice. "Půjde o klasický rybník, který bychom ale chtěli využívat i koupání. Počítáme s tím, že z jedné strany rybníka upravíme vstup právě i pro plavce," prozradila Petrášová.

Investice na obnovu vodní plochy, která bude navazovat na stávající sportovní areál, se podle všeho vyšplhá až ke třinácti milionům korun. "Původně jsme měli začít již nyní v únoru. Protože ale pořád čekáme na dotaci, začneme, jakmile to bude možné," upřesnila starostka.

Součástí projektu je i takzvané litorální pásmo, tedy oblast pobřežních mělčin. "Okolní výsadba sice není součástí projektu, ale po dokončení stavby s ní samozřejmě počítáme," doplnila Petrášová.

Současně s obnovou rybníka zaměstnává morkůvecké zastupitele i zeleň v obci a jejím okolí. Návrhy si nechali zpracovat studenty Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici. "Už je to podruhé, co takto se studenty spolupracujeme. Před asi dvěma lety nám pomáhali s rozsáhlým projektem rekultivace starých sadů. Nyní jsme jim zadali řešení zeleně v obci. Jde nám o to, abychom dali dohromady současný stav, a zároveň se zaměřili i na možné doplnění, obměnu a podobně. Pojali to úžasně, navrhují dokonce i další změny, jako například doplnění výstavby v obci, opravu budov a podobně," popsala Petrášová.

Studenti zpracovali návrhy v pěti skupinách. "O posledních krajských volbách zde byla prezentace jejich návrhů, ke kterým se lidé mohli vyjádřit. Předpokládám, že již brzy by z těchto návrhů a připomínek měli studenti vytvořit jakousi jasnou a jednotnou koncepci zeleně v obci. Jsem zvědavá," usmívala se starostka.

Další výsadbu pak plánují Morkůvečtí na duben. Podél cesty na Brumovice vysadí na sedmdesát třešní. "Historicky zde alej třešní vždy byla, nicméně nyní je již řada stromů proschlých a mnohé už i chybějí. Sázet stromy jsme měli již loni, ale vstoupil nám do toho koronavirus. Chtěli jsme totiž, aby to byla rodinná akce ve spolupráci se sdružením Větvení, které nám stromy dodá. Věřím, že tentokrát se to již podaří," doufá Petrášová.

Na obnovu rybníku se nyní zaměřují například také v Rakvicích. V letošním roce je čeká zpevnění pravého břehu zásypem kamení. Rybník Šutrák, který se nachází podél silnice ve směru do Podivín, ohrožuje půdní eroze.

Jejím vlivem se právě břeh kopírující silnici postupně sváží do rybníka. "Stavební část, tedy zpevnění tohoto nejhoršího úseku, máme v plánu jako první. Břeh totiž čím dál více ustupuje směrem ke krajské silnici. Máme již hotový projekt a na konci roku jsme podali žádost o dotaci. Předpokládáme s investicí ve výši asi dvou milionů korun," přiblížil před pár dny starosta obce Radek Průdek.