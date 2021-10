Ochotníků se v Morkůvkách každý čtvrtek schází asi deset. Členové souboru navazují na velkou divadelní tradici, kterou se Morkůvky pyšní. Ještě před pár desítkami let zde hrávaly hned dva spolky ochotníků. „Zájem obnovit tradici vzešel od místních, kteří se vyjádřili, že by o podobnou aktivitu měli zájem. Tradici zde máme ostatně silnou. Vůbec nejvíce představení se hrávalo v padesátých a sedmdesátých letech minulého století. Divadla se hrávala o každém silvestru,“ vyprávěla před časem Deníku Rovnost Petrášová.

Velké premiéry se však jeviště dočká o letošních Vánocích. Stejně tak i obnovený divadelní ansámbl. „Původně jsme chtěli představení odehrát už o loňských Vánocích, ale kvůli koronaviru to nevyšlo a museli jsme naši vánoční hru odložit. Tak snad to letos už dopadne,“ věří starostka.

„Už jsme ani nedoufali, že to dopadne. Všechno se přes covid totiž táhlo. Nakonec jsme ale dotaci dostali a jeviště mohli koupit. Máme ho už asi tři týdny v Morkůvkách a úplně poprvé jsme jeho část vyzkoušeli minulou neděli, kdy rodiče pořádali loutkové divadlo pro děti,“ přiblížila starostka obce Brigita Petrášová.

