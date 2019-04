Morkůvky – Naučnou stezku po stopách obrazů malíře Ludvíka Dobeše připravují Morkůvští. „Letos uplyne sto pět let od jeho narození, a protože jde o našeho rodáka, rozhodli jsme se jeho význam lidem připomenout,“ přiblížila tamní starostka Brigita Petrášová.

Ilustrační foto. | Foto: VLP

Na různých místech v obci by se tak objevilo asi dvanáct dřevěných panelů s vloženými reprodukcemi Dobešových obrazů. „Panely by se nacházely vždy naproti místu, které malíř na svém obraze zachytil. Šlo by vlastně o takové srovnání, jak vypadaly Morkůvky před téměř sty lety a jaké jsou nyní,“ nastínila Petrášová.