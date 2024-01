„Most byl postavený v padesátých letech minulého století. Když se na něj člověk podívá zespodu, uvidí obnažené výztuže nosníků, vypadá to šíleně. Most dlouhodobě tíží intenzivní doprava včetně té kamionové. Nedovedu si představit, kdyby došlo k tomu, že by se jeho stav zhoršil natolik, že by musel být uzavřený. Doprava na průtahu by zkolabovala. A o zhoršení dojezdu vozidel složek integrovaného záchranného systému k zásahům ani nemluvím,“ poznamenal starosta města Svatopluk Pěček.

Opravy mostu na hlavním tahu Břeclaví začnou letos. Postaví provizorium

Stav mostu je podle jeho slov katastrofický. „Stav mostů se hodnotí podle stupnice od jedničky do sedmičky. Jedničkou jsou označené mosty nové. Sedmičkou pak ty, na které se nesmí vjíždět. A ten náš poštorenský má dlouhodobě číslo šest, je tedy na hraně,“ přiblížil starosta.

Oprava mostu přes odlehčovací rameno řeky Dyje, který leží na frekventované trase silnice první třídy číslo 55 spojující mimo jiné jih republiky s rakouským Reintalem, má stát na dvě stě pětašedesát milionů korun včetně daně. „V rámci rekonstrukce nejdříve vybudujeme obousměrné mostní provizorium, na které během prací přesuneme provoz. Vybudujeme také lávku pro pěší a cyklisty. Most čeká demolice a stavba nového,“ uvedla mluvčí státních silničářů Lucie Trubelíková.

Ucpanou Břeclav čeká další dopravní rána. Už od půlky září

Silničáři aktuálně vyřizují stavební povolení. Ještě nyní v zimním období mají v plánu začít s přípravnými pracemi, a to s kácením stromů v místech, na kterých bude stát mostní provizorium. „Čeká nás zahájení soutěže na zhotovitele hlavních stavebních prací. K rekonstrukci mostu dojde ještě v roce 2024. Přesný termín zahájení prací a související dopravní omezení upřesníme po podpisu smlouvy se zhotovitelem, který bude řešení a omezení provozu následně vyřizovat,“ uvedla Trubelíková.

Termín zahájení rekonstrukce mostu Břeclavané vyhlížejí s obavami. Jde o nutnost, která s sebou však nese strach z dopravního kolapsu. Průtah Břeclaví je totiž dlouhodobě zatížený nadměrným množstvím aut, což se projevuje tvorbou nekonečných kolon.

Mamut přináší obavy i očekávání. Uzavírka děsí okolní obce, poté zmizí semafory

Své o tom vědí dopravní policisté. „Je jasné, že půjde o dopravní omezení, které se podepíše na zhoršení plynulosti dopravy ve městě. Velkou výhodou je, že zde vyroste mostní provizorium, na které bude svedená veškerá doprava, tedy cyklistická i motorová. Provoz nebude vedený kyvadlově a řízený semafory, jak bývá zvykem, a zůstane tak zachovaný,“ podotkl šéf břeclavského dopravního inspektorátu Luděk Pazourek.

Jestli se budou či nebudou tvořit kolony a doprava ve městě kvůli omezení zkolabuje, předvídat nedokáže. „Právě proto, aby nedocházelo k takovým situacím, tady vyroste mostní provizorium. Otázka je, jak se projeví rekonstrukce v navigacích, přece jen by se mělo omezení promítnout i do těchto systémů. Je možné, že se řada řidičů rozhodne místu vyhnout a bude volit náhradní trasy. Už v době covidové, kdy byly uzávěry na hranicích, využívalo množství řidičů při cestě do Rakouska dvaapadesátku vedoucí z Brna do Mikulova. Břeclavi se vyhýbali. I my jsme pocítili, že se tehdy provoz snížil,“ vzpomněl na nedávnou dobu policista.

I on je rád, že se státní silničáři do opravy havarijního stavu mostu podle všeho konečně pustí. „Je to jediná spojnice mezi Poštornou a Břeclaví, nedá se nic dělat, varianta jiná není. Oprava se pořád odsouvá. Pamatuji si, že se o ní mluvilo už v roce 2019. Vím, priority byly v mezičase jiné, ovšem to, že je právě tento most v havarijním stavu, je nezpochybnitelný fakt. Opravit se musí,“ pokyvoval na znamení souhlasu Pazourek.